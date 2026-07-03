Las tendencias de belleza han demostrado que la elegancia no depende de diseños extravagantes ni de uñas largas. Cada vez más mujeres apuestan por manicuras discretas, limpias y sofisticadas que transmiten una imagen de lujo silencioso, una estética conocida como old money que continúa ganando popularidad durante 2026.

Y es que, la manicura old money se caracteriza por priorizar uñas de aspecto natural, acabados brillantes, colores sutiles y formas clásicas que proyectan sofisticación sin excesos, según indica Vanitatis. Precisamente por esa razón, los diseños minimalistas siguen posicionándose como una de las mayores tendencias del momento.

Ideas de diseños de uñas minimalistas “old money”|(Gemini)

Los 7 diseños de uñas minimalistas que parecen de estilo "old money"

Estos diseños de uñas destacan por su elegancia atemporal, su versatilidad y su capacidad para complementar cualquier outfit sin perder sofisticación. Además, ofrecen una apariencia impecable que nunca pasa de moda.

1. Uñas nude con acabado brillante: El clásico nude translúcido es uno de los diseños más representativos de la estética old money . Su acabado brillante crea un efecto de uñas saludables, limpias y perfectamente cuidadas, ideal para quienes buscan una manicura refinada y discreta.

Su acabado brillante crea un efecto de uñas saludables, limpias y perfectamente cuidadas, ideal para quienes buscan una manicura refinada y discreta. 2. Uñas Micro francesa: La manicura francesa se reinventa con una versión más sutil y minimalista que conquista las tendencias de 2026. La línea blanca ultrafina aporta elegancia, estiliza visualmente las manos y refleja el espíritu del lujo silencioso sin resultar llamativa.

3. Milky nails: Las milky nails continúan dominando el mundo de la belleza gracias a su apariencia limpia, suave y sofisticada. El esmalte translúcido difumina ligeramente el tono natural de la uña y crea un acabado delicado que funciona tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

El esmalte translúcido difumina ligeramente el tono natural de la uña y crea un acabado delicado que funciona tanto para el día a día como para ocasiones especiales. 4. Uñas Rosa bebé translúcido: Los tonos rosa claro casi transparentes aportan frescura, feminidad y una apariencia muy natural. Este diseño realza las manos de manera sutil y elegante, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan una manicura discreta con un toque exclusivo.

Este diseño realza las manos de manera sutil y elegante, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan una manicura discreta con un toque exclusivo. 5. Beige con efecto "glazed": Las uñas old money se distinguen por acabados impecables, colores neutros y detalles sutiles que transmiten una imagen sofisticada y costosa. Por ello, según The Pink Issue, el beige con un ligero efecto perlado o glazed se ha consolidado como una de las opciones favoritas para lograr una manicura elegante y moderna.

6. Uñas almendra en tono marfil: La forma almendrada estiliza visualmente los dedos y aporta un aspecto más refinado a las manos. Combinada con un esmalte color marfil o blanco cremoso, crea una manicura delicada que refleja perfectamente la esencia del estilo old money .

Combinada con un esmalte color marfil o blanco cremoso, crea una manicura delicada que refleja perfectamente la esencia del estilo . 7. Manicure Base transparente con detalle dorado: Un pequeño detalle metálico puede transformar una manicura sencilla en una propuesta sofisticada y exclusiva. Una línea fina, un punto dorado o un discreto trazo sobre una base transparente demuestra que el minimalismo también puede transmitir lujo cuando se ejecuta con equilibrio.

¿Cómo conseguir unas uñas con estética old money?

La clave de esta tendencia no está únicamente en el color del esmalte, sino en el cuidado general de las manos y las uñas. Los especialistas recomiendan mantener las uñas cortas o de longitud media, con formas redondeadas o almendradas, cutículas hidratadas y un acabado brillante que refleje limpieza y elegancia.

El objetivo es proyectar una imagen impecable sin recurrir a decoraciones excesivas ni diseños recargados. La estética old money apuesta por la sofisticación discreta, donde cada detalle transmite cuidado y buen gusto, señala Vogue.

Durante 2026, las manicuras minimalistas seguirán dominando los salones de belleza gracias a su versatilidad, elegancia y apariencia atemporal. Diseños como las milky nails, la micro francesa, los tonos nude y los acabados translúcidos confirman que, en muchas ocasiones, menos es mucho más cuando se trata de proyectar una imagen refinada y lujosa.