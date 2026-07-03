Coyoacán es uno de los lugares más visitados de la CDMX, que tiene un pueblo donde los extranjeros quisieron hospedarse por el Mundial 2026, gracias a su patrimonio histórico, calles empedradas, plazas, museos y edificios coloniales. Sin embargo, mucho antes de convertirse en uno de los barrios más conocidos del país, el sitio ya formaba parte del paisaje del Valle de México como un importante asentamiento prehispánico, que desde entonces ya tenía nombre, cuyo significado de la palabra se desconoce.

El nombre Coyoacán proviene del náhuatl Coyohuacan, palabra formada por los términos cóyotl (coyote), hua (partícula posesiva que indica abundancia o pertenencia) y can (lugar). De acuerdo con el Diccionario del náhuatl en el español de México por la UNAM, el significado es "lugar de los coyotes" o "sitio donde abundan los coyotes". Mientras que esta interpretación le dan al mariachi en diferentes países.

Qué significa la palabra Coyoacán; así nació el nombre de uno de los barrios más famosos del país|Fabían García/Lugares INAH

Lugares por visitar de Coyoacán

En el corazón de Coyoacán se ubican el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario, espacios públicos que desde hace décadas funcionan como punto de encuentro para habitantes y visitantes. Muy cerca se encuentra la Parroquia de San Juan Bautista, uno de los templos más antiguos de la Ciudad de México. De acuerdo con el INAH, su construcción comenzó en el siglo XVI sobre un antiguo recinto indígena y forma parte del patrimonio histórico nacional.

Otro sitio emblemático es la Casa Azul, inmueble donde nació y vivió gran parte de su vida la pintora Frida Kahlo. Actualmente, funciona como museo y resguarda objetos personales, pinturas y documentos relacionados con la artista y con Diego Rivera.

Cabe destacar que este museo, administrado por el Banco de México a través de un fideicomiso cultural, recibe cada año a cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer el legado de ambos artistas.

Por último y no menos importante, Coyoacán concentra algunos de los espacios artísticos más importantes de la capital, lo que fortalece su atractivo turístico e histórico.