John B. Watson, psicólogo estadounidense: “Denme el control de los estímulos que actúan sobre un individuo y podré predecir sus respuestas”

Diferentes bases de datos precisan que la psicología actual fue moldeada por grandes pensadores que transformaron el estudio de la mente. Entre estos se menciona a Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879; William James, el padre del funcionalismo americano; Sigmund Freud, creador del psicoanálisis y del estudio del inconsciente; John B. Watson y B.F. Skinner, impulsores del conductismo centrado en la conducta observable, y Jean Piaget, pionero de la psicología cognitiva y el desarrollo infantil.

Noticias Querétaro del 1 de julio 2026

En este marco, y de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA), la convergencia de estas diversas perspectivas históricas es lo que le fue dando su forma a esta disciplina y hoy le permite abordar de manera integral los procesos mentales, el comportamiento humano y el bienestar emocional de toda una sociedad.

El aporte de John B. Watson a la psicología

Entre los mencionados anteriormente, John B. Watson fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX y conocido popularmente como el fundador del conductismo. Esta corriente rechazó el estudio de la mente y la introspección por considerarlos poco científicos.

Para John B. Watson, la psicología debía centrarse exclusivamente en la conducta observable y medible. Es por eso que planteó que el comportamiento humano es el resultado del aprendizaje y la interacción con el entorno, a través de estímulos y respuestas.

John B. Watson y una frase potente

El enfoque del psicólogo estadounidense transformó a la psicología en una ciencia empírica y objetiva, popularizando la idea de que los individuos son moldeados casi por completo por su ambiente. Este pensamiento de John B. Watson puede apreciarse en varias frases de su autoría que son ampliamente analizadas.

“Denme el control de los estímulos que actúan sobre un individuo y podré predecir sus respuestas” es una de las frases más potentes del psicólogo estadounidense ya que resume a la perfección el núcleo del conductismo radical. En la actualidad, esta premisa se aplica en el diseño de algoritmos y redes sociales, donde las notificaciones y el scroll infinito actúan como estímulos diseñados para predecir y retener nuestra atención.

Fuentes consultadas sentencian que también se ve en el marketing digital predictivo, que moldea nuestras decisiones de compra personalizando el entorno digital según nuestro historial. Por lo tanto, se puede decir que se cumple lo que decía John B. Watson ya que quien controla los datos y la interfaz hoy, controla el comportamiento del usuario.

