Continúa la tensión entre Ramahá y Michelle en MasterChef 24/7: "¿Me das chance?”

Todo parece indicar que la situación entre Ramahá y Michelle en MasterChef 24/7 no mejorará por mucho tiempo, pues incluso desde antes de que comenzara la esperada batalla por equipos, los cocineros vivieron un breve momento de tensión durante su preparación en el baño. ¿Qué fue lo que pasó?

Minutos antes de la gala de este miércoles, los cocineros comenzaron a prepararse, pero cuando Ramahá y Michelle usaron el mismo espejo se presentó un pequeño momento de tensión, pues en lo que Ramahá fue a su locker por un momento, Michelle empezó a arreglarse en su lugar.

De regreso al espejo, Ramahá le pidió de favor a su compañera si le "daba chance" ya que "estaba terminando", a lo que Michelle le dejó el lugar libre unos segundos después sin decir absolutamente nada.

Cabe recordar que en la gala de beneficio o castigo de ayer se presentó una acalorada discusión entre los cocineros con Claudia Lizaldi luego de que Michelle señalara que Ramahá le aventó su plato para que lo lavara y que ha cometido acciones groseras con ella y sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por María (equipo verde) y Diego (equipo amarillo), mientras que el tercer capitán será definido este mismo miércoles y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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