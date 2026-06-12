Qué significa que una persona vea muchos partidos de fútbol

El deporte más popular a nivel mundial es el fútbol y ahora se ha incrementado más debido a que comenzó el Mundial de Fútbol 2026 y esto reúne a aficionados de todas partes del mundo. Así como estarán los que mirarán el partido solamente de su selección, están aquellos que buscarán la manera de verlos a todos y esto implica pasar varias horas frente al televisor y esto despertó el interés de la psicología que realizó un estudio y determinó el significado de que alguien pase todo el día mirando partidos de fútbol.

Noticias Bajío del 12 de junio 2026

El fútbol es considerado como pasión de multitudes, teniendo en cuenta que es el deporte más popular en todo el mundo y que al momento de una competición importante, todos se reunirán para ver los partidos de sus equipos. Esto puede traer aparejado la organización de reuniones para disfrutar de los partidos con amigos o familiares; y que se vivirán de una manera diferente.

En esta ocasión, el Mundial 2026 se realizará en tres países diferentes por primera vez (Canadá, Estados Unidos y México) y si bien esta competencia ya comenzó el pasado jueves en el Estadio Azteca, tendrá más de 100 partidos, por lo que muchas personas buscarán la manera de ver todos los partidos en casa y esto llevó a que la psicología se interesara en este comportamiento y explicara el significado.

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Qué significa mirar todos los días partidos de fútbol, según la psicología

Si eres de esas personas que pasará todo el día frente al televisor mirando partidos de fútbol, los especialistas en psicología explicaron que gran parte del atractivo nace de la necesidad de sentirse parte de un grupo, compartir la misma playera, celebrar un gol o vivir la tensión; reforzará la identidad y convierte lo que ocurre en los estadios en una emoción colectiva.

Qué otras explicaciones tiene

Por otro lado, de acuerdo a lo que explicó la psicología, este comportamiento de pasar varias horas frente al televisor disfrutando de los partidos de fútbol tiene que ver con generar una especie de pausa en la rutina cotidiana, en donde la atención social se concentrará en lo que sucede en los partidos y repercusiones; sumado a que las reacciones compartidas fortalecerán el vínculo entre las personas.