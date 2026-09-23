Viktor Frankl, neurólogo austríaco: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”

La psicología ha logrado convertirse en una de las disciplinas más necesarias a nivel mundial. Cada año los profesionales del rubro reciben a una gran cantidad de personas que buscan solucionar temas personales muy profundos y cuidar de su salud mental.

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Los psicólogos y psicólogas son especialistas en guiar a sus pacientes para que estos puedan llegar a descubrir el porqué de ciertos comportamientos o las claves para llevar a delante situaciones de sus vidas. Cada herramienta y estrategia empleada es el resultado de años de investigaciones y experimentos que sentaron las bases de la psicología.

¿Quién fue Viktor Frankl?

En este marco, entre los profesionales que podemos destacar, hoy ponemos especial atención sobre Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia, considerada la tercera escuela vienesa de psicología, según precisa un informe de la Universidad Francisco Marroquín.

#propositodevida #crecimientopersonal ♬ sonido original - estudiarconmanu @estudiarconmanu 3 cosas que reflexioné después de leer "El hombre en busca del sentido" de Viktor Frankl 1⃣ Elegir la carrera o trabajo por vocación 2️⃣ Sí elegís por dinero podrías encontrar un vacío existencial porque no cubre todas las áreas importantes de tu vida 3️⃣ Es importante encontrar un equilibrio entre necesidad y sentido Te recomiendo que lo leas y compartas tu reflexión 🤓 #desarrollopersonal

Viktor Frankl sostenía con la logoterapia que la principal motivación humana es la búsqueda de sentido o propósito en la vida. Esta premisa la reconfirmó luego de haber sido prisionero en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau.

Viktor Frankl y una frase para reflexionar

Aunque toda la obra de Viktor Frankl merece su párrafo aparte, su frase "Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos" es la que nos interesa en esta oportunidad.

Con esta premisa, el psiquiatra austriaco destaca la importancia de la resiliencia y la responsabilidad personal frente a las adversidades inevitables de la vida. Esta frase de Viktor Frankl mantiene una vigencia absoluta y transformadora en la actualidad ya que funciona como un antídoto frente a la frustración y la desesperanza.