Cómo ahuyentar mosquitos y cucarachas de mi casa: 3 ideas para alejarlos por completo

Los bichos pueden entrar por una ventana, esconderse detrás de los muebles y aparecer cuando la casa parecía estar impecable. Y aunque hay diferentes tipos de animales rastreros, lo cierto es que todos son bastante incómodos y pueden volverse enemigos difíciles de controlar, justo como ocurre con los mosquitos y las cucarachas. La buena noticia, es que existen maneras muy sencillas para ahuyentarlos sin tener que recurrir a soluciones extremas.

¿Cómo prevenir las infestaciones en la casa? 3 trucos para eliminar cucarachas y mosquitos