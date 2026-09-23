Cómo ahuyentar mosquitos y cucarachas de mi casa: 3 ideas para alejarlos por completo
La presencia de insectos en el hogar no tiene que volverse un problema, en especial si se recurre a efectivos trucos para eliminar cucarachas y mosquitos.
Los bichos pueden entrar por una ventana, esconderse detrás de los muebles y aparecer cuando la casa parecía estar impecable. Y aunque hay diferentes tipos de animales rastreros, lo cierto es que todos son bastante incómodos y pueden volverse enemigos difíciles de controlar, justo como ocurre con los mosquitos y las cucarachas. La buena noticia, es que existen maneras muy sencillas para ahuyentarlos sin tener que recurrir a soluciones extremas.
¿Cómo prevenir las infestaciones en la casa? 3 trucos para eliminar cucarachas y mosquitos
Pon mosquiteros en puertas y ventanas. Si vives en una zona donde los bichos abundan, pero el clima no te permite tener todo cerrado, entonces una buena solución para prevenir los mosquitos y las cucarachas son los mosquiteros en las ventanas y las puertas. Esto porque funcionan como una especie de barrera para que no puedan entrar. De acuerdo con datos de Gunter Pest y Lawn, también es conveniente reparar grietas si tienes grietas antes de que los insectos empiecen a usar este espacio para meterse.
- No tengas charcos de agua. La mayoría de los insectos tiene en común que buscan ambientes que les sean cómodos y los charcos de agua son de sus principales objetivos. Por esto es que lo mejor es quitar cualquier acumulación de agua que tengas en las entradas, pues esto hará que no encuentren un lugar para refugiarse y será mucho más sencillo controlar su presencia. Lo mismo ocurre con la parte de las tuberías donde se acumula humedad y favorece la aparición de insectos.
- Mantén la cocina limpia y evita dejar residuos de comida fuera. De todos los lugares en una casa, la cocina es uno de los sitios predilectos para mosquitos y cucarachas, pues es aquí donde pueden encontrar residuos para alimentarse, según explica Aptive Pest Control. Así que una forma muy sencilla para no tener plagas, consiste en la limpieza: no dejar trastes sucios acumulados y guardar la comida que sobró, procurando que no queden migajas.