William James, psicólogo estadounidense: “La acción puede no siempre atraer la felicidad, pero no hay felicidad sin acción”

La felicidad es uno de los temas más analizados y que más debate genera desde hace muchos años. No solo la filosofía lo ha abordado sino que desde la psicología la felicidad es analizada como un estado multidimensional de bienestar general denominado bienestar subjetivo.

Noticias Veracruz del 14 de julio 2026

En este punto, diferentes estudios han intentado revelar de qué depende la felicidad en las personas y así es como los diferentes profesionales que han aportado a la psicología han sentado algunas bases para entenderla.

El aporte de William James a la psicología

Muchos expertos pueden ser consultados al respecto, tanto del pasado como del presente, pero en esta oportunidad nos quedaremos con el legado de William James. Este filósofo y psicólogo estadounidense es conocido popularmente como el padre de la psicología norteamericana.

Entre sus principales aportes a la psicología, William James impulsó el funcionalismo con el que transformó la disciplina. Con el funcionalismo desplazó el interés por la estructura fija de la mente hacia la función adaptativa de la conciencia, de acuerdo a diversas fuentes.

William James y una frase para reflexionar

Volviendo al tema de la felicidad, William James dejó una frase muy potente y que nos invita a reflexionar sobre ella, pero en relación a la conducta y sus condicionantes. Lo que el psicólogo estadounidense plantea es que actuar no nos garantiza ser felices, pero quedarse quieto nos asegura no serlo.

Esta frase tiene y tendrá siempre vigencia y es que William James dejó muy en claro que la felicidad se construye moviéndose, intentándolo y experimentando la vida en acción. En la actualidad, podemos adaptar esta premisa a nuestro día a día y, en lugar de esperar a "estar motivado", animarnos a dar el primer paso.