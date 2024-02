Conoce qué cosas provocan que seas infeliz en la vida

¿Alguna vez te has preguntado qué es la infelicidad? Pues debes saber que se trata de una de las emociones primarias de todo ser humano. La cual se define como la incapacidad de sentir felicidad y se asocia con sentimientos de soledad y tristeza. Esta terrible emoción se manifiesta cuando un individuo siente que su vida está incompleta ya sea por la falta de una persona, un objeto o simplemente por que considera que su vida no marcha como lo desea. Si te sientes insatisfecho con tu existencia te invito a continuar leyendo porque a continuación te revelaré qué cosas provocan que seas infeliz en la vida.

1. Perseguir la perfección



Algunas personas tienen la idea equivocada de que en la perfección se halla la felicidad y es precisamente este pensamiento una de las principales causas de la infelicidad. Cuando un sujeto examina de forma exagerada las deficiencias en su entorno, en su persona y hasta en su familia, naturalmente nada lucirá bien. Esto provoca que no pueda ver las partes buenas de la vida y solo se concentre en lo que considera malo y trate de arreglarlo, olvidando así que la perfección no existe y en cambio solo consiga frustrarse.

Entrevistas exclusivas, comida deliciosa y accidentes muy extremos [VIDEO] Esta semana en Al Extremo tuvimos entrevistas exclusivas muy buenas, comida bastante deliciosa y accidentes bastante extremos. ¡Revive todos esos momentos!

2. Atascarse en el pasado

Otro hábito que evita que seas feliz es jamás disfrutar del presente, afligirse continuamente por las equivocaciones del pasado o cuestionarse constantemente el por qué sucedieron ciertos eventos, impide que continúes con tu vida. ¡Así que olvida el pasado y disfruta del presente! Después de todo lo que paso, ya paso, y no podrás cambiarlo, lo mejor que puedes hacer es continuar con tu vida, solo recuerda aprender de los errores.

3. Comparar tu vida con la de los demás



Un error que la mayoría de las personas comete es idealizar la vida de los demás. Es decir que, en muchas ocasiones solo porque alguien tiene una casa hermosa, un carro del año o un buen trabajo, damos por hecho que esa persona es completamente plena y entonces comienzan a surgir algunos pensamientos como “si mi empleo fuera como el suyo, definitivamente me iría mejor”. Y son precisamente este tipo de comparaciones los que provocan que no logremos alcanzar la felicidad. Por eso es fundamental olvidar este mal hábito y apreciar lo que tenemos. Después de todo es lo que has logrado con tu esfuerzo y eso lo hace valioso.

También te puede interesar: Te contamos cómo fortalecer tu salud mental ¡Averígualo!

4. Poner límites donde no los hay

El miedo al fracaso en ocasiones nos detiene y hace que nos pongamos límites ante objetivos que deseamos cumplir. Y aunque es cierto que en algunas ocasiones estás barreras son una forma de ser realista, ponerse límites constantemente puede provocar baja autoestima y evitar que intentes realizar tus metas debido a la falta de confianza en ti mismo. Por eso es importante abandonar este hábito para lograr la felicidad.