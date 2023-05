¿Qué dice la nueva canción de Bad Bunny que es viral?

Ahora que Bad Bunny se encuentra de año sabático en el plano musical, ‘El conejo malo’ sorprendió a todos sus fanáticos alrededor del mundo al revelar su nueva canción, la cual lleva por nombre “Where she goes”.

El Bad Bunny de Iztapalapa es una sensación en las fiestas.

Aunque en reiteradas ocasiones Benito Antonio Martínez Ocasio dijo que él seguiría cantando en español para que este idioma sonara en todo el mundo y se resistía a hacerlo en inglés, tal parece que ya cambió de opinión con “Where she goes”, al menos por el título de la canción.

“Where she goes” es el segundo tema que estrena Bad Bunny en lo que va del año, el primero fue “UnX100to”, el cual lanzó junto a Grupo Frontera y que de inmediato acaparó los primeros lugares en todas las listas, tanto digitales como de radio.

¿Qué dice “Where she goes”? A escasos minutos de que Bad Bunny lanzara “Where she goes”, la canción se hizo viral y de inmediato obtuvo más de dos millones de visualizaciones. Aunque el ritmo no es enteramente reguetón, tuvo buena aceptación entre sus fans.

“Baby, dime la verdad/ Si te olvidaste de mí/ Yo sé que fue una noche na’ ma’/ Que no se vuelve a repetir/ Tal ve’ en ti quise encontrar/ Lo que en otra perdí/ Tu orgullo no me quiere hablar/ Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey”.

“No me gusta perder (ey), dime qué vamo’ a hacer/ Me paso mirando el cel (ah), wowo, no puede ser (no,no)/ Aunque me tarde un poco, juro que vo’ a responder/ Quisiera volverte a ver/ Quisiera volverte a ver encima de mí brincando, uh, uh, uh/ Lo rica que te ves chin… uh, uh, uh (ey, ey)/ No sé qué estamo’ esperando (dime)/ El orgullo nos está ganando, ey”.

“Uh, desde que nos vimo’ pienso en cómo nos comimo’, ey/ Después dividimo’, cada cual por su camino/ En la alfombra aún están las mancha’ de vino/ ¿Dónde está ese totito? Que lleva tiempo perdido/ Si te digo que me gusta’, que estás buena, no lo tome’ por cumplido/ Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido, ey/ Y hace tiempo que quiero chin... contigo/ Mami, te vo’a dar hasta que te duela la po... como a Glou (Glou)".

“Me gusta tu flow (Flow)/ Tranquilita tú siempre te roba’ el show (Ey)/ Una perversa, le vo’a dar dembow (Mami)/ Si se pone en cuatro, I go where she goes (Ey, ey, ey)/ So, mami, dime a ver (Ey, ey)/ I wanna feel that pu... again (Ey, ey)/ Tú tiene’ piquete y yo también (Yo también)/ Por poco pierdo y te envío un DM, ey”.

¿Cuándo se estrenó la nueva canción de Bad Bunny?

Aunque mucho se ha especulado si este nuevo sencillo lleva dedicatoria para Kendall Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, “Where she goes” es estrenó oficialmente ayer 18 de mayo y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.