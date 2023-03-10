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FOTOS | ¿Ya es oficial? Kendall Jenner y Bad Bunny ya se dejan ver juntos.

Hace unas semanas, Kendall Jenner y Bad Bunny fueron vistos juntos y besándose... Eran rumores, ¡pero ahora fueron vistos nuevamente! Te contamos.

Por: Tv Azteca

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