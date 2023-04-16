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FOTOS | Bad Bunny se une al regional mexicano, ¡anuncia canción con Grupo Frontera!

Benito sabe lo que está de moda y no se queda atrás. ¡Confirma colaboración con Grupo Frontera a través de sus redes sociales! Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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