¿Qué es el mercado gris y por qué algunos celulares serán bloqueados en México?

Los celulares se han convertido en una herramienta esencial e indispensable para trabajar, comunicarnos y entretenernos, es por eso que la oferta es muy extensa y genera grandes ganancias anuales. Sin embargo, muchos de estos dispositivos son adquiridos en el denominado mercado gris.

El mercado gris es una industria que no se ajusta a las normativas vigentes en México y que ha orillado a algunas marcas como Samsung a bloquear los dispositivos que han sido adquiridos por esta vía, lo que ha generado cierto pánico en los usuarios.

Samsung no es la única marca que ha tomado esta determinación, Oppo y Motorola también anunciaron esta medida para combatir al famoso mercado gris, que no es ilegal, pero se considera de riesgo para los usuarios, ya que no cuentan con garantía válida en México, además de que su funcionamiento podría no ser el óptimo.

¿Qué es el mercado gris?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las importaciones parales o mercado gris, hace referencia a aquellos productos que fueron fabricados de forma legal en el extranjero, pero que llegaron a México sin pasar por el distribuidor oficial o titular de la marca, lo que incumple con los procedimientos legales, certificación del producto, garantía y especificaciones técnicas, así como el etiquetado de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y el pago de impuestos.

Muchas personas recurren al mercado gris para comprar celulares, porque los precios son más accesibles que aquellos que se ofrecen en las tiendas oficiales de la marca en México. Estos productos circulan principalmente en plataformas digitales y sitios de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre.

¿Cómo saber si tu celular pertenece al mercado gris? La forma más simple de saber si tu celular pertenece al mercado gris o no, es gracias al lugar donde lo adquiriste. Si lo compraste en el extranjero o en algunas de las plataformas ya mencionadas, así como en tiendas no oficiales, es probable que lo sea.

Para estar seguro de esto, puedes revisar la caja de tu dispositivo. En la etiqueta debe aparecer el modelo y la información del celular, así como la palabra NOM (Norma Oficial Mexicana). Si no cuentas con la caja, dirígete al apartado de “Ajustes” y busca “Acerca del teléfono”, luego selecciona “Información reglamentaria”, ahí debe aparecer la palabra NOM.

¿Qué celulares serán bloqueados?

Como mencionamos anteriormente, la marca coreana Samsung comenzará a bloquear los dispositivos de México que fueron adquiridos mediante el mercado gris. Motorola también se ha sumado a esta iniciativa.

Los celulares Samsung bloqueados, serán todos aquellos que hayan sido comprados en las últimas tres semanas en tiendas no oficiales o importadoras de internet.