¿Alguna vez te has preguntado por qué tus dientes se vuelven amarillos? No te preocupes, no eres el único. En este artículo, te voy a contar las razones detrás de este problema tan común y, lo más importante, te daré algunos consejos sobre cómo deshacerte del color amarillo de forma natural. Olvídate de los costosos tratamientos y productos químicos, aquí descubrirás remedios caseros que realmente funcionan. Así que si quieres lucir una sonrisa radiante y blanca, sigue leyendo y descubre qué hacer para quitar el color amarillo de los dientes. ¡No te lo pierdas!

¿Por qué mis dientes están amarillos si me los lavo?

Existen varias razones por las cuales los dientes pueden volverse amarillos. Una de las principales causas es el consumo de alimentos y bebidas que contienen pigmentos oscuros, como el café, el té, el vino tinto y los refrescos de cola. Estos pigmentos se adhieren a la superficie de los dientes y, con el tiempo, pueden causar manchas y decoloración.

¿Problemas cerebrales ocasionados por los dientes? Acá te informamos

Otra causa común del color amarillo en los dientes es el tabaquismo. Fumar no solo mancha los dientes, sino que también puede dañar el esmalte dental y hacer que se vuelvan más susceptibles a la decoloración.

Además, el envejecimiento natural también puede contribuir al cambio de color en los dientes. Con el paso del tiempo, el esmalte dental se desgasta y la capa subyacente, llamada dentina, se vuelve más visible. La dentina tiene un tono amarillento, por lo que cuando el esmalte se desgasta, los dientes pueden adquirir un aspecto más amarillo.

¿Cómo recuperar el color blanco de los dientes?

Si estás buscando una forma natural de blanquear tus dientes, estás de suerte. Existen varios remedios caseros que pueden ayudarte a recuperar la blancura de tu sonrisa sin tener que recurrir a productos químicos agresivos. A continuación, te presento algunos de los más efectivos:



Bicarbonato de sodio: Mezcla una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta. Cepilla tus dientes con esta pasta durante un par de minutos y luego enjuaga bien. El bicarbonato de sodio es un abrasivo suave que puede ayudar a eliminar las manchas superficiales de los dientes. Fresas: Las fresas contienen una enzima llamada ácido málico, que puede ayudar a blanquear los dientes. Tritura una fresa madura y aplícala en tus dientes con un cepillo de dientes suave. Deja actuar durante unos minutos y luego enjuaga. ¡Notarás la diferencia! Carbón activado: Aunque pueda parecer extraño, el carbón activado es un excelente blanqueador dental natural. Moja tu cepillo de dientes en polvo de carbón activado y cepilla tus dientes suavemente durante unos minutos. Luego, enjuaga bien y disfruta de una sonrisa más blanca. Aceite de coco: El aceite de coco es conocido por sus propiedades antibacterianas y blanqueadoras. Realiza enjuagues bucales diarios con una cucharada de aceite de coco durante unos 15 minutos. Esto ayudará a eliminar las bacterias y a blanquear tus dientes de forma natural. Cáscara de plátano: La parte interna de la cáscara de plátano contiene minerales como el potasio, el magnesio y el manganeso, que pueden ayudar a blanquear los dientes. Frota la parte interna de la cáscara de plátano sobre tus dientes durante unos minutos y luego enjuaga. ¡Verás cómo se vuelven más blancos!

También te puede interesar: ¿Es bueno o malo enjuagarse los dientes después de cepillarse?

Recuerda que estos remedios naturales pueden ayudarte a blanquear tus dientes, pero no son una solución milagrosa. Si tus dientes están muy manchados o amarillos, es posible que necesites acudir a un dentista para un tratamiento más efectivo. Además, es importante mantener una buena higiene bucal, cepillándose los dientes al menos dos veces al día y utilizando hilo dental regularmente.