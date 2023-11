¿Qué objetos poner en tu casa para fortalecer en tu relación?

Si durante los últimos meses has sentido que algo no marcha del todo bien en tu relación de pareja y ya has intentado comunicarte, pero las cosas siguen sin fluir, el Feng Shui tiene algunas recomendaciones de decoración que puedes aplicar en tu casa y te ayudan como un ritual espiritual para fortalecer nuestros vínculos amorosos.

Esta práctica oriental se lleva a cabo de manera milenaria y se basa en la creencia de que existe una energía vital o ‘chi’ que fluye a través de todo lo que nos rodea por lo que acciones simples como colocar talismanes en lugares específicos de nuestro hogar pueden ayudar a mejorar las vibras y hacer que nuestra vida amorosa mejore.

¿Tu negocio no prospera? Sigue los consejos de nuestra Bruja Zulema

Los objetos que debes poner en tu casa para fortalecer tu relación

Si has notado que últimamente las cosas no marchan del todo bien con tu pareja, el Feng Shui recomienda que implementes el uso de algunos talismanes dentro de tu casa, esta práctica orienta recomienda los siguientes dos objetos principales:

Pato mandarín

El pato mandarín es un animal que funciona como un fuerte amuleto o talismán dentro de la creencia del Feng Shui, también se le conoce por el nombre de yuan yuang y se asocia con sentimientos de fidelidad, cariño y ternura, propios de una relación de pareja.

Esta práctica oriental sugiere colocar al pato mandarín en la zona suroeste del dormitorio de la pareja para que se pueda recuperar el cariño y fortalecer la relación.

Delfines del amor

Los delfines del amor se utilizan en el Feng Shui con el objetivo de reparar rupturas o quiebres que existen dentro de la pareja, su energía se asocia con la restauración y también representan la armonía en las relaciones amorosas a través de la unión del yin y el yang. Brindan a la pareja una segunda oportunidad para componer sus diferencias y debe colocarse en un espacio que compartan como el dormitorio o el cuarto de baño.