Esto ocurre en el fondo del mar durante un terremoto.

Gracias al video de un grupo de buzos podemos ver lo que ocurre en el fondo del mar durante un terremoto. A pesar de que el momento fue captado accidentalmente, ya que se encontraban explorando y observando arrecifes y peces, el recurso audiovisual se ha viralizado en la red social de “X”, antes Twitter.

Según lo que se percibe, lo que ocurre en el fondo del mar durante un terremoto es que una arena blanca cubre el espacio y algunos peces se agrupan y nadan juntos. Más adelante, los buzos ya no pueden ver nada y surge un ruido inquietante producido por los equipos de los mismos.

Recibimos a rescatistas mexicanos que acudieron a Turquía tras sismo.

Te puede interesar: ¿Qué hay en el fondo del mar? Quedarás helado.

Hasta el momento, dicho vídeo compartido el 12 de noviembre de 2023 en la plataforma de “X”, ya tiene casi 95 mil reproducciones y más de mil Me gusta. Si bien, la cantidad de comentarios de los usuarios es poca, la curiosidad y temor se dejaron ver entre ellos.

¿Por qué se originan terremotos en el fondo del mar?

Un terremoto marino o tsunami, es una ola gigantesca producida por los movimientos en la capa exterior del planeta como un terremoto o erupción volcánica. Así, lo que ocurre en el fondo del mar durante un terremoto es que una gran parte de la corteza terrestre puede ser empujada o deslizada de lado a lado. Posteriormente, el movimiento desplaza el agua sobre de ella y se agita alejándose.

En general, el mar se vuelve menos profundo y el tsunami crece conforme se aproxima más a la orilla. No obstante, una señal evidente de que tendrá lugar un tsunami es que el agua retrocede de la costa luego de un terremoto.

Te puede interesar: ¿Cómo resisten peces y cetáceos a la presión del fondo del mar?