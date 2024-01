¿Qué pasa si duermes con faja?

Dormir es uno de los más grandes placeres de la vida, además de que es indispensable para nuestro cuerpo; sin embargo, existen personas que acostumbran dormir utilizando una faja, esto con el fin de moldear y esculpir su figura, pero ¿qué tan conveniente es esto?

Aunque las fajas son útiles para moldear la figura, no constituyen una solución permanente para le pérdida de peso, por ello no es nada recomendable dormir con una ni llevarla tanta tiempo puesta, pues podría tener consecuencias, aunque si es por cuestiones médicas no hay mucho por hacer.

¿Es bueno o malo dormir con faja?

Aunque las fajas son una gran herramienta para moldear la figura, llevarla tanto tiempo puesta puede ser contraproducente para la salud y podría acarrear severos problemas, por lo que no es una opción saludable.

Usar mucho tiempo una faja puede ocasionar problemas en el sistema linfático, así como el deterioro de la función de órganos como riñones e hígado, incluso provocar fracturas en las costillas, entre otras consecuencias.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si duermes con faja? Si bien este tipo de fajas son perfectas para moldear el cuerpo, usarlas a la hora de dormir puede generar problemas como:

Problemas digestivos : Comprime el torso y el estómago, lo que puede generar problemas estomacales, ya que le impide desempeñar sus funciones adecuadamente, por lo que podrían surgir problemas como estreñimiento, flatulencias o acidez .

: Comprime el torso y el estómago, lo que puede generar problemas estomacales, ya que le impide desempeñar sus funciones adecuadamente, por lo que podrían surgir problemas como . Falta de respiración en la piel : La piel es un órgano que necesita respirar, por lo que dormir con una faja podría ocasionar retrasos en este proceso, así como evitar que tu cuerpo deseche toxinas por los poros .

: La es un órgano que necesita respirar, por lo que dormir con una faja podría ocasionar retrasos en este proceso, así como evitar que tu cuerpo deseche . Problemas circulatorios : Dormir con faja puede afectar al sistema circulatorio , provocando la aparición de várices y demás problemas circulatorios.

: Dormir con puede afectar al , provocando la aparición de y demás problemas circulatorios. Flacidez : Aunque parezca contradictorio, el uso excesivo de fajas, puede ocasionar flacidez porque se debilitan los músculos de la pared abdominal y de la espalda.

: Aunque parezca contradictorio, el uso excesivo de fajas, puede ocasionar porque se Problemas de sueño: Dormir con faja evitara que tu cuerpo descanse adecuadamente, lo que provocará problemas para dormir e incrementará la sensación de cansancio.

Además de eso, dormir con faja podría deteriorar las funciones de los órganos, restringir el sistema linfático, reducir la capacidad pulmonar, promover el flujo de ácido o provocar bloqueos en el tracto digestivo.

