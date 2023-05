¿Qué pasa si usas tu celular mientras se está cargando?

El teléfono celular es una de las herramientas más necesarias de comunicación que se tienen actualmente ya que con ellos no solo se puede hablar o mensajear, sino que también se puede estar informado, entretenerse e incluso sacar un lado artístico por medio de su cámara fotográfica. No obstante su uso frecuente tiene implicaciones negativas en la salud como el provocar ansiedad, degeneración de la vista y estrés por lo que muchos expertos han recomendado emplearlo solo unos minutos y no antes de dormir. Pero una de las preocupaciones más comunes cuando se emplea el celular está relacionada de su uso mientras se está cargando.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

Te puede interesar: Esto pasa si no pones tu celular en modo avión mientras viajas.

¿Es malo usar el teléfono celular mientras se está cargando?

Una de las creencias más comunes y que incluso el internet ha difundido es la relaciona con que al cargar el celular este corre el riesgo de explotar debido a una sobrecarga de la pila, lo que provoca que se infle y explote. Tantos han sido los casos en varios países que se ha creado el mito de estar en riesgo si se usa el celular mientras se carga. En realidad esto se debe a que los nuevos dispositivos vienen con defectos de fábrica, como le sucedió a un modelo de una marca surcoreana, el cual presentó múltiples quejas por estos problemas.

El uso del teléfono celular durante la carga no es malo pero se deben tomar en cuenta seguir ciertas medidas de seguridad para evitar problemas. Una de ellas es revisa la temperatura ya que si el dispositivo se calienta de manera excesiva, es mejor cerrar todas las aplicaciones y dejar que se enfríe o apagarlo para mejorar el rendimiento de la batería.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si tu celular es compatible con el chip de internet gratis de CFE?

¿Qué sucede durante la carga de un teléfono celular?

La velocidad de carga de un teléfono celular está influenciada por las aplicaciones que se ejecutan en el dispositivo mientras se está cargando la batería. Por ejemplo, las aplicaciones para enviar mensajes o responder llamadas cortas no se ve afectada. Por otro lado, las aplicaciones más exigentes como juegos, reproducción de películas o música requiere de más tiempo necesario para cargar completamente la batería será con mayor capacidad.

La página de soporte de una marca ha confirmado que sus dispositivos se pueden usar durante la carga, no obstante esto puede retrasar la carga al 100% de la batería debido a que el dispositivo consume energía adicional para mantener su funcionamiento durante el proceso de cargado.

Apple por otro lado, recomienda dejar cargar el dispositivo por 10 minutos antes de seguir usándolo. En caso de no poder dejar el dispositivo en reposo durante la carga, es mejor hacer uso de las aplicaciones esenciales.