¿Qué signos ganarán la lotería en septiembre?

Agosto está agonizando y septiembre llegará cargado de buena energía para muchos signos del zodiaco, pues los astros han revelado que algunos de ellos ganarán la lotería, ya que el azar estará de su lado durante el noveno mes del año.

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A nadie le caería mal un dinerito extra con la ayuda de la astrología y la numerología. En ese sentido, son tres los signos que están destinados a ganar la lotería durante el mes de septiembre, pues la suerte estará de su lado.

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¿Cuáles signos ganarán la lotería?

Aries

El primero de los signos que está destinado a ganar la lotería durante el mes de septiembre es Aries, ya que tendrá a todos los astros de su lado, además de que la energía influirá para que le "pegue al gordo" en este popular juego de azar.

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La próxima lluvia de estrellas beneficiará a Aries, pues le despertará la intuición que se encontraba dormida y eso le ayudará a ser más acertado que nunca, por ello le pegará al número ganador y se llevará el premio mayor.

Géminis

Este es otro de los signos que ganará la lotería en septiembre, pues tiene una gran capacidad mental y una habilidad sinigual para analizar diferentes situaciones. La fortuna estará del lado de Géminis y la energía influirá a su favor en los juegos de azar, así que es tiempo de que vaya pensando en sus números de la suerte.

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Virgo

El último signo del listado, pero no menos importante, es Virgo, el cual también se llevará el premio mayor de la lotería, esto gracias a su capacidad de análisis que le permitirá escoger los números ganadores de la lotería.