¿Qué tan bueno es comer fruta que se le ha quitado un pedazo de moho?

A todos nos ha pasado que queremos comer una fruta que se le ha quitado un pedazo de moho para no desperdiciar las partes que lucen en buenas condiciones; sin embargo, ¿qué tan segura es esta costumbre? Aunque lo más sencillo parece ser quitar la zona afectada por el moho, esto podría ser muy peligroso.

Los efectos de comer una fruta que se le ha quitado un pedazo de moho

Los hongos no siempre son visibles y pueden crecer en el interior de una fruta antes de producir millones de esporas. Estas esporas forman la capa verdosa y blanca difusa que lo caracteriza. Pero, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un sabor extraño es señal de que no es bueno comer fruta que se le ha quitado un pedazo de moho. Y es que, los microorganismos visibles no son los únicos presentes en una fruta que ya ha comenzado a descomponerse.

Desde la red social Instagram, el perfil @remediosencasa con más de 3 millones de seguidores, plantea el ejemplo de “la punta del iceberg” para representar que el moho en la superficie de una fruta o verdura es la señal de un daño más amplio. Por lo tanto, comer fruta que se le ha quitado un pedazo de moho podría exponerte a microorganismos invisibles que causan intoxicaciones.

La opción más segura es desechar cualquier fruta dañada por el moho, aunque solo una parte esté afectada. Por su parte, la UNAM también indica que los alimentos blandos son más susceptibles al daño por la humedad, lo que significa que productos como queso, yogurt, mermeladas y carnes deben ser desechados si presentan moho.

¿Cómo evitar que salga moho en tus alimentos?

Para prevenir la aparición de moho, es importante controlar las temperaturas de la comida, las frutas y las verduras. Desde luego, el refrigerador es un gran aliado en esta tarea, pero también un ambiente propicio para la proliferación de esporas. Así que, mantén el frigorífico limpio y realiza monitoreos semanales para desechar la despensa en mal estado.

En resumen, comer fruta que se le ha quitado un pedazo de moho no es recomendable, ya que puede causarte infecciones estomacales e intoxicaciones. La mejor opción es siempre desechar cualquier alimento que presente moho para proteger tu salud.

