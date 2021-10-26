Queda ‘poseído’ por jugar videojuegos; lo amarran y rezan.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede observar a un joven que supuestamente quedó poseído por jugar Free Fire.

Personas cercanas a él se dieron a la tarea de atarlo de pies y manos para que no lastimara a nadie.

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Recordemos que Free Fire ha tenido bastante éxito entre los usuarios de internet; tan solo en el 2019 se convirtió en el videojuego para celular más descargado.

Sin embargo, este joven no ha sido el primer afectado a causa de este videojuego.

Un caso sorprendente

El joven de 15 años de edad aparece en la grabación completamente fuera de sí, hablando palabras sin sentido y que no se entienden.

De acuerdo con los testimonios de sus conocidos, el joven quedó "poseído" luego de haber presentado lo que parecía ser una adicción hacia el juego.

Esto sucedió en Salamá, Olancho, en Honduras; pues como se sabe Free Fire adquirió fama a nivel internacional.

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha confirmado que el joven esté realmente poseído.

Sin embargo, los habitantes de su localidad no han dudado en asegurar que lo es debido a su comportamiento y a las frases inusuales que dice sin aparente razón.

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