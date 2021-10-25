Se escapa del arresto domiciliario porque “no aguanta a su esposa”.

Un hombre escapó de arresto domiciliario y pidió a las autoridades que lo encarcelen porque “no aguanta a su esposa”.

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La historia que rápidamente le dio la vuelta al mundo se suscitó en Italia, en la provincia de Guidonia Montecelio. Un hombre sentenciado a arresto domiciliario por delitos vinculados a la droga decidió escapar de su casa, porque ya no soportó estar junto a su esposa.

El delincuente no huyó de la localidad, sino que se dirigió directamente a la comisaría más cercana para entregarse y solicitar que le cambiaran el arresto domiciliario por una condena en prisión.

Francesco Giacomo, capitán de los carabineros de Tívoli, señaló que el sujeto apenas ha estado en arresto domiciliario durante algunos meses.

Al final el delincuente logró su objetivo, pues la policía lo detuvo por violar su arresto domiciliario, lo que significó un traslado de manera inmediata a la cárcel.

Vivía un infierno en casa

Muchas personas preferirían vivir una condena en arresto domiciliario; sin embargo para el delincuente el estar en su casa fue peor que quedarse en prisión.

Al presentarse ante las autoridades tras escapar del arresto domiciliario, el hombre declaró que era insoportable la vida en casa con su esposa.

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Cabe señalar que el arresto domiciliario por lo general es una sentencia para delincuentes con delitos “menores” o que no representan un riesgo real a la sociedad.

