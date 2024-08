Querida cantante y actriz muere después de desplomarse en pleno escenario

El mundo del espectáculo se encuentra una vez más de luto, después de que se confirmara la lamentable muerte de la reconocida cantante y actriz, Onyeka Onwenu, quien partió de este mundo a los 72 años.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

La tarde de ayer, viernes 2 de agosto, trascendió la muerte de la cantante y actriz nigeriana de 72 años, luego de desplomarse en pleno escenario cuando cantaba en la fiesta de cumpleaños de Stella Okoli, propietaria de Emzor Pharmaceuticals.

Onwenu se desplomó frente a todos los asistentes, aunque llamaron a los cuerpos de emergencia para atenderla, la cantante y actriz falleció en el hospital de la Isla Victoria, de acuerdo con información del medio The Guardian.

¿Cómo fueron los últimos momentos de la cantante y actriz?

Uno de los fotógrafos que se encontraba en el lugar, compartió algunas fotografías de la última presentación de Onyeka Onwenu, solo minutos antes de que se desplomó frente a todos.

“Quién hubiera imaginado que se habría ido después de que le tomé estas imágenes anoche. Cantó muy bien, fue divertida e hizo a todos muy felices con su actuación. Estaba pensando que vería esa foto cuando la etiqueté después del evento. QEPD Leyenda Onyeka Onwenu”, publicó Kelex Ofoedu.

¿De qué falleció la cantante y actriz? Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento. La familia de Onyeka no se ha pronunciado al respecto, tras la lamentable noticia que ha conmocionado a todos sus fans.

¿Quién fue Onyeka Onwenu?

Onyeka Onwenu, nació en 1952, destacó en la música soul y gospel. Ganó notoriedad a principios de los años 80 ‘s, gracias a su documental televisivo: ‘Nigeria: A squandering of riches’, el cual escribió y presentó durante su tiempo en la televisión estatal de su país natal.

Posteriormente, comenzó a grabar álbumes como cantante y su voz permaneció durante años en la radio, gracias a éxitos como “One Love You and I”, además de su dúo con Sunne Adé. También tuvo una brillante carrera como actriz en el cine nigeriano, donde recibió varios premios.