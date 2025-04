Querido conductor de TV sufre grave accidente; así quedó su rostro

Un querido conductor de TV en México, llamado Carlos Trillo , compartió con todos sus fans el terrible accidente que sufrió, pues este suceso le dejó destruido el rostro y se registró justo cuando se encontraba utilizando un patín eléctrico, por lo que también envió un mensaje a sus seguidores invitándolos a tener mucha precaución mientras realizan este tipo de actividades.

El periodista es conocido por dar las noticias en el canal ‘ADN 40', por lo que muchos quedaron sorprendidos al saber que ha atravesado diferentes situaciones traumáticas que lo llevaron a sufrir lesiones muy graves en la cara.

Así fue el accidente que cambió la vida de un conductor de TV

El famoso presentador compartió un video en sus redes sociales en donde contó que se encontraba muy triste tras el accidente que le marcó la vida, incluso mencionó estar realmente desesperado debido a las lesiones que tiene en el rostro.

Y es que Trillo explicó que a pesar de que no fue tan grave , sí sintió mucha frustración por la manera “curiosa” en la que se registraron los hechos, aclarando que tuvo que terminar en el hospital, cosa que nunca antes le había ocurrido.

Dicho lo anterior, el conductor precisó que se encontraba en el parque a bordo de su patín eléctrico cuando de repente perdió el control de este vehículo, aparentemente todo se debió a que una de las llantas se encontraba un tanto floja, cosa que lo llevó a desplomarse en contra del suelo.

A pesar de que Carlos comentó que no iba a una velocidad demasiado alta ya que no rebasaba ni los 5 kilómetros por hora, no pudo sostenerse y se pegó en la cara, cosa que le causó lesiones importantes en la nariz y en la boca.

Al principio, el presentador de TV pensó que se trataba de una caída muy leve ; sin embargo, tuvo que acudir a un hospital, en el que le dijeron que sus fosas nasales quedaron muy afectadas, cosa que lo llevó a someterse a una cirugía con la que ahora pudo respirar mejor.