¿Quién es Carlos González? El vocalista de Grupo Fugitivo abrió conciertos a Gerardo Ortiz

Desde hace algunos días el nombre de Grupo Fugitivo cobró fuerza en medios de comunicación, y es que desde el pasado fin de semana familiares de los miembros de esta agrupación reportaron la desaparición de los músicos.

Esta noticia rápidamente se hizo viral en las redes sociales hasta que el jueves 29 de mayo se encontraron los cuerpos sin vida de los integrantes y del mánager de la banda de regional mexicano, siendo su vocalista Carlos González el único que sobrevivió al ataque.

Como el joven cantante fue el único en mantenerse con vida, muchos internautas han comenzado a indagar sobre lo que hacía antes de formar parte de Grupo Fugitivo, descubriendo que incluso llegó a abrir conciertos para Gerardo Ortiz.

¿Quién es Carlos González, vocalista de Grupo Fugitivo?

El joven músico fue la voz principal de la banda originaria de la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas. Y es que, de acuerdo con sus seres queridos, Carlos siempre tuvo el sueño de convertirse en un cantante y solía compartir videos en sus redes sociales en donde interpretaba temas de diversos géneros.

Quizá una de las mejores oportunidades que ha tenido hasta la fecha es que abrió un concierto de Gerardo Ortiz, otro reconocido exponente del regional mexicano, esto apenas en el año 2022, por lo que muchos asistentes al evento pudieron conocer su voz y esto lo motivó a sacar su propia música en 2024, cuando lanzó la canción “Listos Pa’ La Guerra”.

¿Por qué Carlos González fue el único integrante de Grupo Fugitivo en sobrevivir?

Según lo compartido por un reportero identificado como Martín Juárez, Carlos González pudo salvarse del ataque debido a que no llegó a tiempo al evento que tuvo lugar el pasado domingo en Reynosa, y porque al buscar comunicarse con sus compañeros no tuvo respuesta y decidió ya no acudir a la cita.

Cabe destacar que los músicos encontrados sin vida son Francisco Vázquez, quien también era vocalista, Víctor Garza y José Francisco Morales, ambos en el requinto, así como Antonio Durán en la tuba y el mánager Livan Solís, quienes desaparecieron tras ser contratados para un evento privado que en realidad se trataba de un lote baldío en el que presuntamente fueron interceptados por sus agresores.