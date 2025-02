¿Quién era Violetta Wallace? Famoso rapero de EU confirma muerte de su madre

El mundo de la industria musical a nivel internacional se ha vestido nuevamente de luto tras el fallecimiento de Violetta Wallace , una icónica mujer que se hizo popular en el medio por ser madre de uno de los raperos más reconocidos de Estados Unidos.

Violetta perdió la vida a los 78 años de edad, así lo confirmaron fuentes cercanas a la familia y a su hijo Notorious B.I.G, el representante de música urbana estadounidense y reconocido por algunos de sus éxitos como “Mo Money Mo Problems”, “Warning”, “Juicy” y “One More Chance”, entre otros.

¿Quién era Violetta Wallace?

La mujer era originaria de Jamaica, pero migró a Estados Unidos cuando era joven, donde tuvo a su hijo, quien después se convertiría en un famoso rapero que trágicamente sería asesinado en 1997 mientras se encontraba en Los Ángeles, California.

Te puede interesar: Daniel Bisogno: ¿Cuál fue el emotivo mensaje que le dedicó Adal Ramones?

Violetta Wallace fundó una organización que llevaría el nombre del rapero y que cumpliría el objetivo de brindar ayuda y educación a las infancias del barrio en el que creció Notorious B.I.G.

La mujer de 78 años de edad pasó sus últimos días de vida en una casa hogar o centro de asistencia para personas adultas mayores. A pesar de que ella no se consolidó como artista, sí fue relevante en la industria musical.

Y es que la madre de Christopher Wallace no dejó morir el legado de su hijo y continuó trabajando por su patrimonio, e incluso dirigió una película biográfica que lleva el nombre artístico del rapero.

Violetta continúa usando el nombre de su hijo para ayudar a los más necesitados y, además de la fundación mencionada anteriormente, también creó un evento llamado B.I.G. Night Out, en donde las siglas hacen referencia a una frase en inglés que dice Books Instead of Guns, cuyo significado es libros en lugar de armas, en donde se recaudaban fondos para la educación de las infancias.