FOTOS | ¡Ellos son las Leyendas del Exatlón que estarán de regreso!

¡Se vienen grandes duelos entre los participantes de la quinta temporada y las Leyendas del Exatlón! Te contamos detalles.

Hace unas semanas, la máxima autoridad, Antonio Rosique, dio la noticia de que más pronto de lo que pensamos, se venía un duelo épico con leyendas de Exatlón de otras temporadas, vs. los participantes de la temporada actual Guardianes vs. Conquistadores. ¡Y el momento llegó! Te contamos los detalles, checa todas las fotos AQUÍ .

Las Leyendas de Exatlón están de vuelta.

¡Grandes y épicos participantes de temporadas pasadas de Exatlón México, están de vuelta en los circuitos de la competencia más demandante de México! Y vienen con todo a dejar su nombre en alto y a medirse contra los atletas de la actual temporada, ¿de quiénes se tratan? Empezando la semana 12 los veremos en acción...

Los hermanos Cázares son Leyendas de Exatlón.

Obviamente no podían faltar los campeones de la primera y segunda temporada, ¡Ernesto y Aristeo Cázares! Han sido ejemplo de perseverancia, amistad y hermandad durante varios años. Recordemos que Ernesto fue el campeón azul de la primera temporada, y cuando su hermano Aristeo entró a la segunda temporada, ¡tenía la bara muy alta! No podía defraudar, ¡y se convirtió en el campeón absoluto también! De igual manera participaron en Titanes vs. Héroes y aunque no ganaron, hicieron un gran papel.

Mati Álvarez es Leyenda de Exatlón.

Nuestra querida “Terminator” tenía que estar en la lista de estas leyendas, ¿quién mejor que ella para representar a los mejores participantes en la historia de Exatlón? Es nada más y nada menos que campeona de la tercera temporada, campeona de la Coma Exatlón en donde se enfrentó a varios países y campeona de la cuarta temporada Titanes vs. Héroes en donde se enfrentó a lo mejor de lo mejor de todas las temporadas. ¡Mati viene con todo a demostrar por qué tiene todos esos trofeos!

Evelyn Guijarro es Leyenda de Exatlón.

“Sniper” es sin duda una de las atletas más grandes que ha tenido Exatlón México. Recordemos que fue finalista de la segunda temporada, y aunque no ganó, ¡para muchos siempre fue la reina sin corona, pues era la favorita! Para la cuarta temporada participó contra lo mejor de las otras emisiones, ¡y nuevamente se convirtió en finalista! Se batió contra Mati el campeonato. Nuevamente quedó en segundo lugar, demostrando que no hay imposibles y que su nivel siguió siendo alto a pesar de que habían pasado varios años. ¡Evelyn regresa con todo a poner en alto a las Leyendas de Exatlón!

Keno Martell y Valery Carranza son Leyendas de Exatlón.

¡Dos grandes azules en la historia de Exatlón, regresan a estas tierras y a estas playas! Keno Martell y Valery Carranza están de vuelta. Martell participó en la tercera temporada del reality y aunque no llegó a la final, logró estar en las últimas semanas. Para la cuarta temporada en donde también participó, hizo un extraordinario papel, demostrando que cuando se trata de tiro, ¡su rival tiene pocas probabilidades!

Valery Carranza participó en la cuarta temporada, ¡y no la tuvo nada fácil! Pues fue una emisión muy ruda en donde se estaba enfrentando a los mejores de anteriores competencias, ¡pero hizo un papel espectacular a pesar de ello! Fue una de las mejores azules, le jugaba al tú por tú a la campeona Mati Álvarez, y en su salida todos los fans y compañeros la extrañaron mucho, pues tenía más para dar. Esta vez viene a demostrar de qué está hecha.

Jazmín Hernández y Javi Márquez son Leyendas de Exatlón.

Nuestro querido “Big Papi” regresa a las tierras y a las playas de Exatlón, Si hay un ejemplo de perseverancia y pasión por esta competencia, es sin duda Javi. Fue el capitán de la segunda temporada en donde logró llegar a la semana final, lo eliminó quien más tarde sería el campeón, Aris Cázares. Para la cuarta temporada no podía faltar, pues había sido emblema del equipo azul, así que entró para no defraudar, ¡llegó a la final! Con sangre, sudor y lágrimas se batió el trofeo contra Patricio Araujo. Márquez quedó en segundo lugar, pero demostró que cuando se quiere, se puede. Esta vez viene a dejar en alto a las Leyendas.

Jazmín Hernández es Leyenda de Exatlón.

Jaz es otra de las atletas emblemáticas de Exatlón México. Participó en la tercera temporada en donde fue semifinalista ¡y dejó claro que los atletas de Guadalajara son bravos! Después, volvió a la cuarta temporada de Titanes vs. Héroes en donde también hizo un extraordinario papel. Esta vez viene representando a las Leyendas del reality, ¡y estamos seguros que lo hará increíble!

