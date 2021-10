FOTOS | ¡Pascal se enamoró en Exatlón y tuvo intimidad ahí dentro!

El exatleta y eterno capitán azul de Exatlón México, Pascal Nadaud, ¡no pasó la prueba del polígrafo y supimos fuertes acontecimientos!

Nuestro querido “Blue Viper” no pasó la prueba del polígrafo en La Resolana con el “Capi”, ¡y tuvo que ventilar algunos secretos muy fuertes! Te contamos, checa todas las fotos AQUÍ.

Te puede interesar: FOTOS | Ernesto y María festejaron su baby shower con la familia Exatlón

Pascal Nadaud tuvo intimidad en Exatlón México

Hace unos días, Pascal Nadaud, quien fuera atleta de la primera y cuarta temporada de Exatlón México, estuvo como invitado en La Resolana con el “Capi” Pérez, y como era de esperarse, ¡no se pudo salvar de absolutamente nada!

Y es que en una de las dinámicas del programa, tenía que someterse a un polígrafo, es decir, a un detector de mentiras, ¡y fue cuestionado por cosas súper reveladoras! Como si se había enamorado de alguien de Exatlón, ¡o si había tenido intimidad dentro del programa!

En la pregunta del enamoramiento, dijo que no, ¡y resultó mentira! Pues el polígrafo marcó error, ¿de quién se habrá enamorado? Cuando el atleta vio que no se podría salvar, decidió ser muy honesto en sus respuestas. Así que cuando llegó la pregunta de ¿tuviste relaciones dentro del programa? ¡No tuvo de otra que decir la verdad, la respuestaa fue sí! Pero obviamente no quiso dar el nombre. ¡Qué fuerte! ¿Quién será?

Recordemos que en el programa están completamente aislados durante meses, no tienen contacto con nadie que no sea de su mismo equipo, ¡así que los fans ya empezaron a sacar conclusiones! Al parecer todo fue de “amigos” pues no tuvo una relación fuera del formato con alguna de sus excompañeras. ¿Será que algún día se ventile el nombre de la persona con la que echó pasión?

Te puede interesar: FOTOS | Espectacular cambio de Cyntia González, mira el antes y el después