FOTOS | ¿Es importante el currículum de un atleta para ganar Exatlón?

Macky González comentó que durante la primera temporada, le ganó a olímpicas, que en Exatlón no importaba lo que hicieras... ¿Qué opinan?

Hace unos días hubo una polémica en Exatlón México, pues algunos atletras piensan que el currículum de un participante sí importa, mientras que otros opinan lo contrario. ¿Qué pasó exactamente? ¡Te contamos! Mira las fotos AQUÍ.

Polémica Macky González, Paulina, Jahir Ocampo y Ana Lago, ¿el currículum importa en Exatlón?

El viernes pasado durante la ceremonia para iniciar el duelo por la supervivencia, Jahir Ocampo comentó que su equipo rojo estaba muy fuerte, más que nunca, pues se les había prendido la chispa que normalmente tienen en las competencias internacionales y que muy pocos podían vivir... “solo era cuestión de prender ciertas chispas que sólamente alguno de nosotros ha vivido (refiriéndose a su equipo rojo, en el que hay atletas olímpicos), el cargar con la bandera, cantar el himno nacional es algo que muy pocos podemos vibrar y vivir y estoy agradecido de estar en este equipo porque muchos lo hemos vivido”. Dijo Ocampo.

Al tener la palabra, Macky González difirió de Jahir, dijo que el currículum de un atleta de Exatlón, no importaba llegando ahí, ¡pues todos eran iguales! “A mí me gusta mucho el Exatlón porque acá todos somos iguales y realmente no importa el currículum con el que llegues a esta competencia porque aquí las aptitudes deportivas, físicas y mentales no te remiten necesariamente a tu deporte, sino que este es un deporte en sí. Respeto, admiro y le agradezco mucho a los atletas olímpicos que nos han representado, pero realmente nosotros tenemos la cara de la gente que vive en su día a día una competencia permanentemente... Lo que Ernesto y yo representamos en esa primer temporada en donde yo me enfrenté a una olímpica, a una panamericana y a una atleta amateur y a las tres les gané"... Comentó Macky.

Al terminar el juego en donde los rojos ganaron, Paulina de Guardianes tomó la palabra y dijo que estaba muy molesta por lo que Macky había dicho, pues ellos no solo eran seleccionados nacionales, sino también eran seres humanos, madres, hermanos, hijos...

Cuando el capítulo finalizó, Ana Lago, atleta épica del equipo rojo, olímpica y quien fuera principal rival de Macky en la primera temporada de Exatlón México, dio su opinión en su cuenta oficial de Twitter... “Pues sí es cierto lo que dijo, (hablando de Macky), nos ganó y lo aceptamos. Pero eso no nos quita nuestra trayectoria. Una olímpica, otra panamericana y otra atleta amateur, cada quien con sus cosas y todos felices. Dejen de hacer bronca”, escribió la atleta a los internautas que le preguntaban su opinión al respecto.

Al final, Exatlón es para inspirar a niños, jóvenes y hasta adultos mayores a salir y romperla en todo aquello que hagan. En un deporte, en algún sueño, en el trabajo... Seas quien seas, vengas de donde vengas. Probablemente Macky no tomó bien el comentario de Jahir y luego Paulina no tomó bien el comentario de Macky. Mientras que Anita Lago solo dio una opinión, ¡y es así! Cada quien es bueno en algo, ¡y eso es increíble! “Cada quien sus cosas”...

¿Ustedes qué opinan?