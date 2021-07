¡Quiero cantar!: ¿Quién es el nuevo compañero de Curvy Zelma?

Nuestra querida Curvy Zelma inició con más fuerza que nunca esta semana de ¡Quiero Cantar! La presentadora mexicana por fin encontró a su pareja ideal para dominar el escenario más popular de las mañanas.

En exclusiva para ¡Quiero Cantar! Miguel González hizo su aparición para acompañar a Curvy Zelma en esta aventura musical. Se trata de un joven, de 24 años, que canta en la calle y vive de propinas.

Es hijo de un artista plástico que busca acompañar a la conductora de Arriba la tarde en este cardíaco reality show.

“Curvy me parece una persona muy disciplinada, muy entregada, y quiero tomar esta oportunidad para demostrarle que existimos personas muy comprometidas”, expresó el joven capitalino en el foro de Venga la Alegría.

Además, Curvy Zelma y Miguel González subieron al escenario juntos por primera vez para cantar Colgando en tus manos. Los artistas fundieron sus voces en un espectáculo que el panel de jueces calificó como “mágico”.



Curvy Zelma se olvidó de Rey Grupero para perseguir su sueño

Fue el pasado jueves 22 de julio, cuando Rey Grupero se comunicó al foro de ¡Quiero Cantar! para contar por qué dejó plantada a Curvy Zelma.

El polémico yotuber se dijo bajo de ánimo, pero con muchas ganas de seguir en la contienda.

“No hay pretexto, no hay excusa, fue un error, pero desde el principio fui muy sincero en el estado en el que me encuentro. Traté de hacerlo, traté de comprometerme, ya no me voy a quejar de nada y puedo decir que va a haber un Rey Grupero nuevo. Soy una persona triunfadora y ya no quiero ser la víctima”, expresó el creador de contenido para nuestro querido Sergio Sepúlveda.

Pese a todos sus argumentos, los jueces determinaron la expulsión definitiva de Rey Grupero. El exnovio de Cynthia Klitbo pidió una disculpa a Curvy Zelma y a todos los televidentes que confiaron en su talento.

