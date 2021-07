¡Quiero cantar!: Curvy Zelma llora tras ser plantada por Rey Grupero.

Nuestra querida Curvy Zelma enfrenta uno de los momentos más complicados en la primera edición de ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría.

Y es que, la presentadora fue plantada por Rey Grupero, quien se ausentó de su presentación musical este jueves 15 de junio.

El dueto se registró junto para nuestro reality show y este día cantarían juntos el tema Y lo busqué de Ana Bárbara.

La artista llegó muy temprano a su presentación enfundada en un glamuroso atuendo negro y un sombrero dorado muy brillante.

Curvy lució perfecta de pies a cabeza; sin embargo, su felicidad se opacó tras la ausencia de Rey Grupero.

Zelma rompió en llanto ante millones de televidentes y además pidió a los jueces no eliminarla de la competencia.

Además, la querida mexicana se dijo molesta porque el Rey Grupero tampoco llegó a los ensayos de ¡Quiero Cantar!

“Curvy Lovers, les pido que me apoyen porque yo sí quiero cantar, independientemente de Rey Grupero, ustedes saben que esto sí me interesa y quiero estar aquí. Estoy muy nerviosa. Les pido a esas personas que las han dejado solas en el último momento que me apoyen. Saben que yo le entro”, expresó la artista en reciente video de Venga la Alegría.

Además, Rocío Banquells amenazó con irse del jurados si no se le permite a Curvy Zelma cantar sola en el escenario. La experimentada cantante exige un trato justo para una participante tan destacada.

No es la primera vez que Rey Grupero deja plantada a Curvy Zelma

En la presentación de ¡Quiero Cantar!, Curvy Zelma también vivió un doloroso momento tras no contar con la presencia de Rey Grupero.

El ex de Cynthia Klitbo se comunicó a nuestro programa Venga la Alegría por medio de una videollamada y reafirmó su presencia en la competencia.

Además, el youtuber prometió a la conductora que se presentaría en los siguientes capítulos del show.

Tal como lo prometió, el influencer llegó al primer día de presentaciones del reality show, y una vez más se dijo comprometido con su amiga Curvy Zelma.

Ahora, la exintegrante de la primera temporada de Survivor México espera ansiosa la llegada de su compañero o la resolución del jurado.

