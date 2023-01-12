Rafa Balderrama, Alex Sirvent y Chino ¡revelan quién de TV Azteca ES SU AMOR PLATÓNICO!

Uno de los programas más populares de la televisión mexicana es Venga La Alegría, nuestro matutino que desde su lanzamiento ha tenido muchos conductores que han dejado su huella, pero nunca han faltado los rumores de ciertas rivalidades.

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Ahora, Rafa Balderrama, Alex Sirvent y Chino hablaron de todo sin nada de censura en exclusiva para una emisión más de "De lo que UNO se entera".

Los conductores revelaron grandes secretos de sus compañeros.

Los conductores revelaron con quién se casarían, a quién matarían y con quién tendrían intimidad. El primero en revelar sus secretos fue Rafa Balderrama.

Me caso con la Chicuela, porque es una mujer experimentada, es una mujer que yo siempre he dicho que es una institución en el mundo del regional mexicano, es periodista, fue directora de una revista… Me hubiera dado a Alex Garza, pero ella se bajó del barco antes, porque para tener la relación necesitas tener buena química… Mato a Héctor Navarro, porque es como un enano columpiándose…, era el chismoso de la producción

Por su parte, Alex Sirvent hizo fuertes revelaciones que han dejado a todos completamente sorprendidos.

Me caso con Gaby en Monterrey, me doy a Gaby en la luna de miel y mato a besos a Gaby Ramírez. Me quiero casar con Olga, con Sofía y con Gaby. Me caso con Gaby Ramírez, me doy a Olga Mafud y mato al que no ha ido en estos días, Aristeo… lo quiero bien, siempre nos echamos unas buenas pláticas…

Finalmente, nuestro querido Chino hizo fuertes revelaciones sobre Roger González.

Esto no tiene nada que ver con mi preferencia sexual, me caso con el Capi porque le va muy bien, me podría mantener, mira yo viendo el futbol y aparte me reiría muchísimo. Ya salió en las revistas, en medios, en todo, pues ya me doy a mi amigo, a mi querido Roger González para darles más carnita… Te digo la verdad, me da muchísima risa…

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Lo más curioso, fue su compañero elegido para matar en Venga La Alegría.