Kristal Silva habla sin tapujos sobre sus proyectos: “La madurez es algo que le falta a muchas”.

Desde hace unos años, Kristal Silva se ha convertido en una de las conductoras más queridas y hermosas de la televisión mexicana, pues su presencia en Venga La Alegría es fundamental, ya que cuando por motivos personales o profesionales no llega a estar los fans preguntan por ella.

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Ahora, Kristal Silva habló sin censura de todos y cada uno de sus proyectos dentro de nuestra casa, TV Azteca, todo esto en exclusiva para ‘De lo que UNO se entera’.

Nuestra querida conductora, reveló que está emocionada por los cambios que han comenzado a suceder este año en Venga La Alegría.

Me encanta que lleguen personas que primero nos conocen… en mi caso, me encanta que me digan cómo quieres que comparta el contenido, es la percepción que yo tengo de ella. Ahorita, estamos fluyendo muy bien, también tenemos pocos días en los que estamos agarrando la onda, nuevos contenidos, secciones, pero yo necesitaba eso…

La joven reveló al personaje que le gustaría que se sumara al elenco de conductores de Venga La Alegría.

Lo decía en serio, de un Ricardo Peralta que me encanta su personalidad, difícilmente lo ves en televisión, amo que TV Azteca, cada vez se vuelve más incluyente y que demuestran. Amo que estemos compartiendo con el público, esto que ya debería ser normal… Sería muy divertido

Kristal Silva reveló su experiencia en Miss Universo.

Kristal reveló que ha tenido la oportunidad de ver los cambios que ha tenido el concurso en los últimos años, donde ya aceptan mujeres que están casadas y tengan hijos.

Fui a mi tierra y conocí a esta chica que nos va a representar en marzo, en Mexicana Universal. Tiene dos niños y ahí tuve la oportunidad de entender un poco más, qué sienten estas chavas que tienen hijos, están casadas; ella está casada

Nuestra conductora aseguró que estar en este tipo de concursos con sus seres queridos les da cierta madurez, afirmando que eso les hace falta a muchas chicas en Miss Universo.

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