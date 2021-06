Rápidos y Furiosos 9: Escena post créditos deja a los fans emocionados.

La nueva película de la franquicia de Rápidos y Furiosos está siendo un éxito de taquilla en los Estados Unidos y en los países donde se estrenó. El director de la saga producida y protagonizada por Vin Diesel habló con la prensa y compartió sus impresiones sobre la película.

Justin Lin dio una entrevista a la revista Games Radar en la que habló de todo sobre el reciente estreno de su nuevo film. Lin se refirió primero a la escena post créditos en la que aparecen Han y Deckard Shaw juntos de nuevo.

“Justicia para Han no es traer de vuelta a un personaje que te gusta, era que el trato del personaje no era el correcto. Justicia para Han no es algo a lo que sirvas simplemente al traerlo de vuelta para una película, es cómo tratamos a Han y a todos nuestros personajes de ahora en adelante. Y así, se sintió muy orgánico que, con lo que teníamos, en algún momento, quería verlo cara a cara con Shaw”, contó el director.

Además, el cineasta habló sobre la escena final en la que se hace un homenaje a Paul Walker. “Obviamente, Paul es un amigo muy cercano y especial para mí y para todos los fans”, sostuvo el director en la entrevista.



Lin también habló sobre el futuro de Rápidos y Furiosos, una franquicia que concluirá en dos próximas películas que harán las veces de un extenso capítulo final.

“Es algo extraño porque Fast and Furious 10 y 11 son las dos últimas películas, son lo que yo consideraría el capítulo final”, afirmó el director.

Lin contó que la conversación sobre este final de la saga comenzó hace una década cuando estaban en una conversación con Paul Walker y Vin Diesel y fue el productor de la película el que dijo: “hagámoslo”.