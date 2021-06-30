Estas son las 5 películas más caras de la historia.

No siempre existe una relación directa entre las películas que son más taquilleras y aquellas cuya producción ha sido más costosa. Uno de los ejemplos de esto es Avatar, que ha sido la cinta que más entradas ha vendido en la historia del cine, pero no fue la que más cara resultó.

Tampoco es el caso de otras películas que han sido verdaderos éxitos de taquilla como Star Wars, El Señor de los Anillos o la recientemente estrenada Rápidos y Furiosos 9, que está batiendo récords de taquilla en Estados Unidos.

En esta nota te contamos cuáles han sido los films que más costosos han resultado y que, contrariamente a lo que se puede suponer, solo son parte de dos sagas.

Piratas del Caribe: en mareas misteriosas (2011)

Este film protagonizado por Johnny Depp en la interpretación del capitán Jack Sparrow está en la cima de las películas más costosas de la historia del cine. El film tuvo un presupuesto de 410 millones de dólares.

Te puede interesar: Margot Robbie revela detalles de la relación entre Harley Quinn y Joker.

Vengadores: la era de Ultrón (2015)

En el puesto número dos de las películas más caras aparece uno de los éxitos de las franquicias de superhéroes de Marvel. La segunda de la saga de “Los vengadores” llevó a su producción a invertir 370 millones de dólares.

Vengadores: Endgame (2019)

La última película estrenada de la franquicia de Los Vengadores sí fue un éxito de taquilla, tanto que se acercó mucho a la recaudación que tuvo Avatar. Muy cerca de antecesora, esta película requirió un gasto de 356 millones de dólares para su realización.

Piratas del Caribe: en el fin del mundo (2007)

Nuevamente Jack Sparrow se pone en la lista de la películas más costosas, esta vez en el puesto número cuatro. Este film tuvo un presupuesto de 350 millones de dólares, pero sus productores vieron ese dinero invertido nuevamente en sus cuentas con la exitosa recaudación que tuvo la película en las salas de cine de todo el mundo.

Vengadores: Infinity War (2018)

Nuevamente Marvel se pone en el ránking de las películas más costosas y, otra vez, lo hace con uno de los films de la saga de Los Vengadores. Esta vez, la edición Infinity War tuvo un presupuesto de 316 millones de dólares, apenas unos millones por debajo de las otras cintas de la franquicia.

También te puede interesar: Buscando a Dory: 10 cosas que no sabías de la película de Pixar.

