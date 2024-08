Esta es la razón por la que no recibiste la alerta sísmica en tu celular

Este lunes 19 de agosto de 2024, México llevó a cabo una prueba del Sistema de Alertamiento en Teléfonos Celulares. Esta iniciativa buscaba evaluar la capacidad técnica para implementar esta herramienta preventiva durante el próximo Simulacro Nacional, programado para el 19 de septiembre a las 11:00 horas. Sin embargo, muchos se preguntaron por qué no recibieron el mensaje de alerta en sus dispositivos .

¿Por qué no recibí la alerta sísmica en mi celular?

La razón principal por la que muchas personas no recibieron la alerta es simple: se trató de una “prueba cerrada”. Esto significa que el mensaje no se envió de forma masiva a nivel nacional. Las autoridades, incluyendo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, aclararon que la prueba se limitó a ciertas zonas, principalmente CDMX, Estado de México y Morelos.

Programa 19 septiembre 2023 Parte 1 | Prepárate así en caso de sismo [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos, risas y más.

Te puede interesar: ¿Por qué tu internet se hace lento? Estos dispositivos son los culpables

¿Debo preocuparme si no recibí el mensaje de la alerta sísmica en mi celular?

En importante señalar que el hecho de que no hayas recibido el mensaje no indica ningún problema con tu dispositivo o tu conexión. Esta prueba fue diseñada específicamente para evaluar la infraestructura técnica del sistema, no para alcanzar a todos los usuarios. Las autoridades enfatizaron la importancia de evitar la difusión de información no oficial para prevenir el pánico colectivo.

¿Qué hacer para activar la alerta sísmica en mi celular?

Por otra parte, cabe recordar que, no necesitas hacer nada especial para recibir estas alertas en el futuro. El Sistema de Alertamiento en Teléfonos Celulares funciona a través de SMS, lo que significa que no requiere conexión a Internet ni datos móviles. No es necesario descargar ninguna aplicación, y el servicio es completamente gratuito.

Te puede interesar: Sismos en México: ¿Qué hacer si tiembla mientras manejas?

Así mismo, estas alertas por SMS no emitirán el sonido característico de la alerta sísmica. Simplemente llegarán como un mensaje de texto normal, con el tono que tengas configurado en tu dispositivo.