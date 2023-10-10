Estos dispositivos en tu hogar están ralentizando tu internet

En la era digital actual, el acceso a internet se ha vuelto tan vital como el aire que respiramos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu conexión en casa parece ralentizarse en ciertos momentos?

La respuesta podría encontrarse en los dispositivos que están consumiendo más conexión de internet en tu hogar. Dicho esto, a continuación te diremos cuáles son esos aparatos y cómo puedes mejorar tu experiencia de navegación.

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¿Cuáles son los principales devoradores de conexión en tu hogar?

Consolas de videojuegos : Para los amantes de los videojuegos, las consolas son un pasatiempo adictivo. Sin embargo, si juegas en línea, estas consolas pueden ser las culpables de la disminución de la velocidad de tu internet. Los juegos en línea requieren una conexión estable y rápida para funcionar sin problemas.

: Para los amantes de los videojuegos, las consolas son un pasatiempo adictivo. Sin embargo, si juegas en línea, estas consolas pueden ser las culpables de la disminución de la velocidad de tu internet. Los juegos en línea requieren una conexión estable y rápida para funcionar sin problemas. Smart TVs : Si estás viendo contenido en alta calidad, tu televisión inteligente puede estar devorando datos a toda velocidad, lo que puede afectar la velocidad de navegación en otros dispositivos.

: Si estás viendo contenido en alta calidad, tu televisión inteligente puede estar devorando datos a toda velocidad, lo que puede afectar la velocidad de navegación en otros dispositivos. Computadoras : Ya sea para trabajar o para el entretenimiento, las computadoras son conocidas por su capacidad para agotar la conexión a internet. Navegar por sitios web, ver videos en línea o descargar archivos grandes son actividades que aumentan el consumo de datos.

: Ya sea para trabajar o para el entretenimiento, las computadoras son conocidas por su capacidad para agotar la conexión a internet. Navegar por sitios web, ver videos en línea o descargar archivos grandes son actividades que aumentan el consumo de datos. Dispositivos inteligentes: Los dispositivos inteligentes, como televisores inteligentes, cámaras de seguridad y altavoces inteligentes están constantemente conectados a la red Wi-Fi, lo que también puede consumir parte de tu ancho de banda.

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¿Qué hacer para mejorar tu conexión a internet?

Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar tu conexión a internet? En primer lugar, configura adecuadamente tu router para aprovechar una mejor conexión. Si es posible, conecta los dispositivos mediante cables Ethernet para una conexión más rápida y estable.

También, la ubicación del router es crucial. Colócalo en un lugar central de tu hogar para que la señal sea uniforme en todas las habitaciones.

Por otra parte, no olvides reiniciar tu router periódicamente, al menos una vez al mes, para resolver problemas de conexión y mejorar su rendimiento general.

Finalmente, otra consideración importante es seleccionar la banda adecuada en tu router: la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. La primera es más estable a distancias mayores del router, mientras que la segunda ofrece una mayor velocidad de conexión si el dispositivo está cerca del router.

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