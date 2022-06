Así fue la reacción de Índigo al escuchar cantando a Camilo.

Los internautas se han mantenido a la expectativa desde que Índigo llegó a este mundo, pues se desconoce la identidad de la hija de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner; sin embargo, sus papás cada que pueden comparten en sus redes sociales detalles de su pequeña.

Camilo y Evaluna nos presentaron EN EXCLUSIVA a Índigo, su bebé.

El cantante colombiano se encuentra de gira por España promocionando lo que será el lanzamiento de su nuevo álbum discográfico “De adentro pa’fuera”, el cual ha mencionado que contiene las mejores canciones que ha compuesto a lo largo de su trayectoria musical, mucho de ello es gracias a la inspiración que le ha dado su esposa Evaluna y su pequeña Índigo.

A lo largo de su gira, Camilo se ha tomado el tiempo para revelar detalles de su vida privada, sobre todo de la llegada de su pequeña hija.

En octubre de 2021, Camilo y Evaluna lanzaron el tema “Índigo”, con la cual anunciaron que estaban esperando a su primer bebé, incluso en el video se mostraron las primeras imágenes del ‘baby bump’ de Evaluna y la reacción de sus seres queridos al enterarse de la noticia.

Índigo reacciona cuando escucha su canción

En conferencia de prensa con medios españoles, Camilo recordó que su primogénita se gestó escuchando música, pero lo que más escuchó durante los 9 meses de su formación fue el tema que sus padres le compusieron con mucho amor.

Por ello se sensibilizó y es capaz de reconocer los acordes de la canción en cuanto suena, así lo reveló el cantautor colombiano.

“Sí creo que índigo tiene sensibilidad para la música… Es que ella vivió todo el tour. Fue llamada a la existencia en España y, a raíz de eso, ella creció en la panza escuchando canciones. Sobre todo, su canción -Índigo- que es con la que más Evaluna saltaba...”, declaró.

“Cuando índigo escucha su canción, su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce”, añadió.

“Ahora que mueve las manitas, esa yo no me la sabía, pero sí las mueve y al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”, finalizó Camilo sobre la reacción de Índigo a sus escasos 2 meses de edad.