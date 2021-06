Rebeca Jones anuncia en Ventaneando su regreso al teatro.

Rebecca Jones habla en Ventaneando sobre su regreso al teatro.

Rebeca Jones vivió sola y trabajando durante la pandemia por el Coronavirus. Durante su visita al foro de Ventaneando, la actriz recordó que hasta su empleada doméstica tuvo que irse.

La histriona reveló que si bien, tuvo la fortuna de tener trabajo en esta contingencia, en el plano personal vivió esta etapa en soledad en su casa e incluso le daba miedo ver a su hijo por el temor de contagiarse mutamente, aunque no hayan padecido la enfermedad en ningún momento.

Estuve sola, ni siquiera con la persona que me ayuda en casa, salimos todos como corriendo ¿no?... luego a mi hijo.. nos daba miedo vernos. Hice una novela a media pandemia, fui a Huatulco, fui a Guanajuato, fui a muchos lugares

Rebeca Jones estrena obra teatral que promueve el amor propio

Rebeca Jones estrena obra teatral que promueve el amor propio, se trata de ‘Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria’ que se estrena el próximo 1 de julio y cuenta la historia de una mujer que viaja a Grecia, pero a partir de ahí se reeencuentra consigo misma.

La protagonista “es un estorbo”, pues el marido ya no le hace caso, sus hijos son grandes y aunque es casada, se convirte en un objeto. Así que el mensaje de la puesta en escena es que se “si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás”.

