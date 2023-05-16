MasterChef Celebrity 2023: Así puedes preparar un flan en nogada.

El día de ayer comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, donde los famosos tendrán que sacar sus mejores recetas para poder impactar a los chefs.

Programa 1 | 14 de mayo | Gran INICIO MasterChef Celebrity 2023.

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Para algunas recetas, van a tener la oportunidad de tener la ayuda de algunos chefs profesionales, quienes les van a dar algunos tips para poder hacer sus preparaciones, ayer fue el caso de Rómulo Mendoza.

¿Qué es la nogada?

La nogada es una preparación originaria de España, aunque se ha afianzado como una tradición en México, sobre todo en la temporada de septiembre. Sin embargo, originalmente se comenzó a usar para acompañar al pescado en el siglo XVII.

Por este motivo, la nogada es bastante popular en Perú, Bolivia y México, donde se usa para preparar los famosos chiles en nogada, platillo que fue creado por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla.

Receta para preparar un flan de nogada.

1 lata de Leche evaporada.

1 lata de leche condensada.

4 huevos.

nuez de Castilla y piñones.

Para decorar: Manzana, pera y un toque de Granada.

Se licúan los ingredientes, la mezcla se pone en una flanera a baño maría en el horno a 180 grados... 40 minutos a 1 hora.

Para la crema de nogada:

Queso crema, queso fresco, chile poblano desvenado, semillas (nuez de castilla y piñones), crema y leche.

Licuar y poner encima del flan frío.

¿Quién es el chef Rómulo Mendoza?

Es uno de los chefs más prestigiosos del momento en México, pues a su corta edad ha logrado formar una gran carrera, siendo el dueño de Roldán 37, lugar que ha ganado mucha popularidad, porque todo se hace en metate y molcajete.

A lo largo de su trayectoria, ha logrado cocinar para grandes personalidades de la talla de Michelle Obama, Sir Anthony Hopkins, Eva Longoria, Tommy Lee Jones, solo por mencionar algunos.

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¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity 2023 el domingo 14 de mayo?

El día de ayer, Alejandro Lukini se convirtió en el primer eliminado de la cocina más famosa de México, pues tuvo una mala noche para superar los primeros retos de MasterChef Celebrity 2023.

