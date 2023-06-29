Recordamos la vida y carrera de la actriz Talina Fernández.

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vero, era el nombre real de la querida Talina Fernández, quien nació el 2 de agosto de 1944, hija única de Jorge Fernández y Catalina Vela.

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Talina, recibió educación en escuelas de renombre y aunque decidió estudiar enfermería en el Instituto Nacional de Cardiología, su carrera quedó trunca, al contraer matrimonio con Gerardo Levy, con quien procreó a sus tres hijos: Mariana, Juan Jorge, mejor conocido como Coco y Patricio Levy.

¿Cómo fue su carrera profesional?

Su vida cambió cuando conoció al legendario conductor de televisión argentino Raúl Astor, quien la invitó a formar parte del programa de variedades, La Cosquillas, en 1970.

Programas como Nuestras realidades, Caras y gestos, Noche a noche, Todo se vale, Corre GC corre, Gana video, Nuevas Noches y Rim Bom video, son solo algunos de los espacios que Talina tuvo a su cargo.

En 1994, durante una transmisión especial con Jacobo Zabludovsky, narró desde Tijuana la noticia del asesinato del entonces candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio.

La tragedia que marcó su vida.

En 2005, la querida conductora sufrió la tragedia más grande de su vida, el fallecimiento de su hija Mariana Levy, a causa de un infarto.

Adoptó formalmente a su nieta Mariana Levy, con quien hace apenas un año incursionó en la era digital con un podcast titulado ‘Platicando con mi abuela’.

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Su última aparición pública fue el pasado 26 de mayo, cuando de la mano de su última pareja sentimental, José Manuel Fernández, acudió a la entrega de los Premios Patria, donde se le reconoció por su impecable trayectoria artística.

Este miércoles, se dio a conocer la hospitalización de la conductora a quien le fue detectada leucemia en fase terminal, lo que finalmente apagó su vida.

