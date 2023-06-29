Marcos Valdés empatiza con el pequeño Apolo y por todo lo que pasó.

Marcos Valdés reacciona a la noticia de que Luis Enrique Guzmán Pinal, reveló haberse sometido a una prueba genética molecular y que dichos resultados arrojaron 0 por ciento de compatibilidad con el ADN de su menor hijo.

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Y aunque no tiene nada que ver con la familia Pinal, Marcos muestra empatía con el menor, pues cuando era niño, dice haber vivido la incertidumbre de no saber quién era su padre biológico, hasta que a los 14 años, se enteró de que se trataba de Manuel ‘El Loco’ Valdés.

Yo supe que mi papá era ‘El Loco’ Valdés hasta los 14 años, a mí me respaldó un padrastro toda la vida, no quiero hacer comparaciones tan burdas, pero lo voy hacer, a tus perritos los amas como tus hijos y los adoras y los proteges, imagínate un hijo que lo has tenido durante 7 años, pues es tu hijo, diga lo que diga es su hijo

Imagínate el trauma que de repente te digan ‘Ya no es tu papá’ y no es justo, no es justo, creo que algo que se puede manejar con mucho tacto, es olvídense de ustedes los adultos, olvídate de Enrique, olvídate de la esposa, el niño sigue creyendo que su abuela es Silvia y va a seguir creyendo que Alejandra, Sylvia, son sus tías…

¿Cómo va a ser la reacción de Alejandra Guzmán?

Marcos Valdés aseguró que la cantante no va a abandonar al pequeño, quien podría pasar por momentos muy complicados.

Ale, no lo va abandonar, estoy seguro que Ale lo va apoyar y yo creo que Luis Enrique va a reaccionar y va a entender que el niño no tiene la culpa de nada

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