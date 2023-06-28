Silvia Pinal ya sabe que Apolo no es su nieto y está muy afectada.

La noticia de que Luis Enrique Guzmán asegura no ser el padre biológico de su hijo más pequeño, ha calado hondo en toda la familia Guzmán Pinal, incluida Doña Silvia Pinal, quien ya está al tanto de la noticia, así lo confirmó Efigenia Ramos, asistente personal de la actriz.

Te puede interesar: Mayela Laguna rompe el silencio, tras la prueba de ADN que Luis Enrique Guzmán le hizo a su hijo.

El resultado lo tenía Luis Enrique, en su momento, pero apenas hace como dos semanas se lo dijo a su mamá y esto le afectó a ella emocionalmente. Sí, nuestra labor ahorita es proteger a mi jefa, de todo

¿Cuál es el estado de ánimo de Luis Enrique Guzmán?

Y dijo que incluso el estado anímico de Luis Enrique ha generado preocupación en la familia.

Ahorita estoy buscando un buen psicólogo para él, porque está muy, muy deprimido

Respecto a por qué Luis Enrique decidió someterse a una prueba de paternidad, comentó:

“Todo es porque se vienen cosas a futuro y los papeles tienen que estar todos arreglados”, dijo.

¿Qué opina sobre el comunicado de Mayela Laguna?

En cuanto al comunicado que el abogado de Mayela Laguna emitió, mostrando inconformidad por haber realizado la prueba de ADN al menor, sin su consentimiento, dijo:

Eso que dice la señora Mayela, de que no se le pregunto, cómo le vas a preguntar a una persona que te está haciendo daño, ‘¿tú me hiciste daño?’, no te lo van a decir. Incluso el juez va a mandar hacer pruebas de ADN, porque así lo manda la ley… Mejor, pregúntenle a ella por qué fue tan cruel de hacerle eso a su propio hijo

También te puede interesar: Luis Enrique Guzmán se sometió a una prueba de ADN. No es el padre biológico de Apolo.

Y aseguró que los gastos por la colegiatura del menor y hasta el mobiliario de la pizzería que Mayela y Luis Enrique habían establecido, corrieron a cargo de la propia Silvia Pinal.