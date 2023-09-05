Recuperación del empleo en sector turismo de Tamaulipas durante el segundo trimestre de 2023

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el día 28 de agosto, muestra que durante el segundo trimestre de 2023, Tamaulipas ha experimentado una notable recuperación en el ámbito laboral, particularmente en el sector terciario que abarca los segmentos de Restaurantes y Servicios de Alojamiento.



Este repunte económico se tradujo en un aumento del 4.7% en comparación con el mismo trimestre del año 2022 y un sólido crecimiento del 3.58% en relación al mismo período en 2019, informó el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

La fortaleza de este sector se ha evidenciado de manera más clara en el segmento de Restaurantes y Servicios de Alojamiento, donde se ha observado un marcado repunte en la ocupación laboral.

Estos resultados se basan en una encuesta que abarca tanto a empleados formales como informales involucrados en actividades turísticas.



En el primer trimestre de este año, el sector turístico tamaulipeco logró la incorporación de 123 mil 374 personas al ámbito laboral, representando un impresionante incremento del 6.83% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se mantuvo constante en el segundo trimestre, con la generación de 123 mil 900 empleos, lo que significó un aumento de 5 mil 565 puestos de trabajo en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se registraron 118 mil 356 empleos. Este aumento es equivalente a un sólido 4.70% de incremento en la ocupación laboral.



El análisis es el resultado basado en los datos del Sistema de Información de la Actividad Turística del Estado de Tamaulipas, a partir de los resultados del ENOE/INEGI para el segundo trimestre.



Es importante señalar que el éxito en la recuperación del empleo turístico se debe en gran medida a las estrategias implementadas por el Gobierno de Tamaulipas. Estas iniciativas, diseñadas para estimular la recuperación económica, han demostrado ser efectivas al superar los niveles de empleo alcanzados tanto en 2019 como en 2022.

El trabajo en colaboración entre las diferentes secretarías que han fomentado la confianza no solo en las grandes empresas, sino también en el tejido empresarial conformado por micro, pequeñas y medianas empresas arrojan resultados muy positivos. Este esfuerzo conjunto ha generado un aumento en las oportunidades laborales formales, impulsando así la actividad económica en los destinos turísticos y emblemáticos de la región.



Este enfoque en el crecimiento sostenible y la generación de actividad con gran clima laboral, respalda la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, de posicionar al turismo como una herramienta estratégica para el desarrollo económico del estado, generador de inversión, empleo y productividad para los prestadores de servicios de calidad y bienestar en Tamaulipas.