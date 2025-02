Cancelan a Ester Expósito por presuntamente tirar dulces mexicanos a la basura

Ester Expósito es una de las actrices españolas más reconocidas en el medio del espectáculo; sin embargo, recibió duras críticas por presuntamente haber rechazado los dulces mexicanos que le habría dado un actor.

En redes sociales comenzaron a circular diversas capturas de pantalla donde decía “una vez en México me pidieron una foto de la forma más rara. Apareció un fan con una bolsa de golosinas y dulces locales, pero en una cantidad abismal. Obviamente no comí ninguna y las tiré todas en México, no sabes si llevan drogas”.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Qué le pasó a Ester Expósito? Este es su antes y después

¡Lo están buscando! David pide a Cristian que le responda a su prima [VIDEO] David revela que su prima está muy dañada y le pide a Cristian que ya le baje porque lo andan buscando por haber embarazado a su prima. Cristian niega todo.

¿Ester Expósito hizo los comentarios?

Cabe mencionar que Ester Expósito no hizo ningún comentario al respecto sobre los dulces mexicanos con droga, ni tampoco que los hubiera tirado a la basura como decía el mensaje publicado en redes.

¿Ester Expósito sí probó los dulces mexicanos? Es preciso recordar que la actriz sí tiene una anécdota con los dulces mexicanos, pero no se expresó negativamente hacia ellos y tampoco los desperdició, sino que evitó consumirlos.

¿Qué fue lo que realmente Ester Expósito?

Lo que Ester Expósito verdaderamente dijo a Vanity Fair fue que “un día en México me trajeron una docena de chuches y fue como ‘No sé si comerlas o probarlas’, no las comí, lo agradecí mucho pero era una cantidad de chuches impresionante”.

Te puede interesar: Ella es la mexicana que le robó el corazón a Ester Expósito

¿Quén es Ester Expósito?

Ester Expósito es una actriz española que saltó a la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie de Netflix "Élite”. Su interpretación en la serie la catapultó y la convirtió en una de las jóvenes promesas más destacadas de la televisión y el cine español.

Desde su aparición en “Élite”, Ester Expósito ganó una gran base de seguidores en las redes sociales, convirtiéndose en un referente de la cultura pop. Además, su belleza, carisma y talento actoral la llevaron a obtener papeles en otras producciones cinematográficas y televisivas, tanto en España como en el extranjero.