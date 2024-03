Ella es la mexicana que le robó el corazón a Ester Expósito

La famosa actriz española, Ester Expósito, ha acaparado la atención de los medios dado que estaría saliendo con una mujer de origen mexicano, lo que confirmaría el fin de su relación con el actor uruguayo Nico Furtado.

Desde finales del 2023 surgieron rumores de que Ester Expósito y Nico Furtado habían terminado; sin embargo, los meses siguieron pasando y no se confirmó nada, pero llamó la atención que ninguno volvió a compartir fotografías o detalles de su noviazgo.

¿Por qué causó revuelo en redes Ester Expósito?

El pasado 25 de marzo, Ester Expósito acaparó la atención de propios y extraños después de publicar en su cuenta de TikTok un video en el que aparece bailando e interactuando de forma cariñosa con una de sus amigas, lo que desató rumores de una posible relación entre ambas.

Un primer video fue durante la fiesta de estreno de “Bandidos”. En él, se ve a ambas bailando y abrazándose; en otro video aparecen en un departamento donde ambas bailan y cantan el tema “El malo” de Aventura.

Pero las especulaciones aumentaron por una imagen donde Nini aparece detrás de ella abrazándola mientras Ester Expósito está sentada en su regazo.

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024

¿Quién es la mujer que aparece con Ester Expósito? La mujer que ha sido relacionada con Ester Expósito es ni más ni menos que la mexicana Nini Vélez, quien es estilista de la actriz española desde hace ya varios años.

Vélez es quien se encarga de los increíbles looks de la española; sin embargo, se dice que entre ambas existe algo más que una amistad, pues compartieron bastante tiempo juntas mientras Ester grabó la serie “Bandidos”.

¿Quién es Nini Vélez?

Nini Vélez es una joven mexicana que se dedica al estilismo y a la moda y que, según su perfil de Instagram, conoce a Ester Expósito desde 2022, año en el que compartió la primera imagen con la actriz.

¿Qué dijeron las redes sociales?

“La favorita de Dios”, “Me he metido en el Instagram de la chica con la que se supone que sale Ester Expósito y hermanas cómo no lo vimos antes”, “Esos posts de amigas, amigas no son”, “La pareja de 2024 si se confirmarse como cierto”, “Es la miga, Ester es súper privada con sus relaciones nunca se expondría así”, fueron algunos de los comentario.

