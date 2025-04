Redes destrozan a Aislinn Derbez tras quejarse por tener una infancia aburrida y sin viajes

Son muchos los temas que han surgido alrededor de la más reciente entrevista que Aislinn Derbez concedió recientemente para un consagrado canal de YouTube. Y si bien los primeros generaron reacciones positivas en las redes, ahora la mayoría de los usuarios la destrozaron luego de asegurar que vivió una infancia muy aburrida y sin los viajes que hoy caracterizan su vida.

Aislinn Derbez, actriz de 39 años de edad, es la primera hija de Eugenio Derbez, por lo que ha logrado hacerse de un importante reconocimiento en el cine nacional e internacional. Su popularidad hace que cuente con millones de seguidores en las redes sociales, así como con internautas que no la toleran y que, ahora, mostraron su desprecio luego de algunas declaraciones que realizó.

Aislinn Derbez asegura que su infancia fue muy aburrida

Aislinn Derbez fue la última invitada que Yordi Rosado ha tenido en su exitoso canal de YouTube. En la conversación, la actriz detalló que para ella fue muy dramática su infancia, pues aseguró que la misma fue realmente aburrida al no salir con nadie; y si bien mencionó que en ocasiones se iba de viaje con su mamá, estos eran muy pocos en relación a los que hoy en día tiene.

“No salía de mi casa, iba a la escuela y luego regresaba a ver si me llevaban a alguna clase de ballet. Casi no salía con amigos, casi no veía a nadie, como que siempre era la misma rutina. Viví bien aburrida desde los 6 años hasta los 16, como 10 años de mi vida. (...) De repente con mi mamá o papá un fin de semana a Cuernavaca, pero no había nada. Por eso hoy en día me la paso viajando con mi hija, la llevo, la traigo, conozco gente”, señaló.

Usuarios la destrozan por quejarse de una infancia tranquila

Tal y como se esperaba, las declaraciones de Aislinn Derbez trajeron consigo una serie de comentarios en el mundo de las redes sociales, mismos que en su mayoría fueron negativos. Algunos usuarios criticaron que la actriz normalmente se queja de todo lo que le ocurre, mientras que otros señalaron que la burbuja en la que hoy en día vive le impide ver que su infancia fue sumamente parecida a la de decenas de personas al interior del país.