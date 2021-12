FOTOS | ¿Por qué Aislinn Derbez se enamoró de Jonathan Kubben?

Luego de su separación de Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez hizo oficial su “relación”. ¿Quién es el afortunado? Te contamos.

¿Quién es la nueva pareja de Aislinn Derbez?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aislinn Derbez hizo oficial su nueva relación sentimental con Jonathan Kubben. Se le ve muy contenta y enamorada, y no se quedó con las ganas de decir cuál era el motivo por el que se había enamorado de Jonathan: su cabello. Mira las fotos AQUÍ .

Y es que subió una historia del productor de series en donde se le ve una melena despeinada, así que en forma de chiste dijo que eso era lo que la había conquistado: “Fue su pelo lo que me conquistó”, dijo Aislinn.

Su relación no es nada nueva, pues llevan ya nueve meses juntos... La actriz hizo oficial el romance el pasado 1 de diciembre en una entrevista con la revista Quién, en donde confesó que llevan nueve meses de noviazgo, pero decidieron revelarlo hasta que ambos estuvieran listos, ¡y ahora lo están!

“Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta”. Confesó Aislinn, mientras que Jonathan subió una fotografía en la que dio un tierno mensaje: “Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así”.

Luego de la separación que tuvo de Mauricio Ochmann, Aislinn quiso darle una nueva oportunidad al amor, “porque se vale enamorarse de nuevo”.

Fue en su cuenta de Instagram que subió su primera fotografía oficial con Jonathan, que describió como algo “ching%$n”. “Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto… ¿Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace… Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… Pero ya basta de medir el éxito de una relación por cuánto dura y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuánto dure, pero el AHORA está demasiado ching...”

Ahora tanto Mauricio como Aislinn están en una relación. ¡Todos los buenos deseos para ambos!

