Redes reviven FOTO de Eugenio Derbez con curioso corte de cabello; usuarios se burlan

🎬🐴 ¿Seguirá Eugenio Derbez doblando al Burro de Shrek? ¡Él mismo lo revela! 🤩 Además, cuenta por qué no asistió al bautizo de la hija de José Eduardo y no, Victoria Ruffo no tuvo vela en el asunto. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/kCW8OohGx6