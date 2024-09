Así cancelaron a Juan Son por pedir video gratis para su próximo sencillo

Juan Son , el exvocalista de Porter se encuentra en medio de la polémica después de solicitar una colaboración para la realización de su próximo videoclip, pero sin pagar un solo peso, es decir, gratis.

¿Qué sucedió con Porter? Porter fue una banda de Indie Rock que logró captar la atención de los jóvenes por allá de los años 2000, esto gracias a su estilo único y distintivo, pero también por temas como “Espiral”, “Cueros”, Host of a Ghost”, entre otros.

Sin embargo, ocho años después (2008) Juan Carlos Pereda Velasco, mejor conocido como Juan Son, decidió abandonar la banda y comenzar su carrera en solitario, hecho que generó una gran controversia.

¿Qué ha pasado con Juan Son?

A pesar de haber dejado a Porter, Juan Son sigue siendo un personaje conocido dentro del ámbito musical, esto queda demostrado en redes sociales donde tiene un nutrido número de seguidores en Instagram (88 mil), X (11 mil) y TikTok (más de 50 mil).

Recientemente, Juan Son reapareció y anunció que próximamente lanzará su nuevo sencillo como artista independiente, pero lo que más llamó la atención fue cuando expresó su interés por lanzar su videoclip con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Para ello, Juan Son convocó a artistas, diseñadores gráficos, creadores de contenido, para colaborar en su proyecto, pero sin retribución económica ni paga, sino por la exposición de su trabajo, lo que le valió infinidad de críticas.

“Hola estoy buscando banda interesada en ayudarnos mutuamente, yo necesito de mi próximo sencillo, me lo imagino con inteligencia artificial, a cambio, tu trabajo llegará a mucha gente que le gusta mi música. Si te interesa, escribe en los comentarios”, publicó Juan Son.

Hola estoy buscando banda interesada en ayudarnos mutuamente, yo necesito el video de mi proximo sencillo, me lo imagino con inteligencia artificial, a cambio, tu trabajo llegara a mucha gente que le gusta mi musica. si te interesa, escribe en los comentarios "checa m trabajo" pic.twitter.com/9USOWZlkJ8 — juan son (@juansonmio) September 6, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes?

De inmediato su publicación se hizo viral y desató infinidad de comentarios en redes sociales, donde algunos lo reventaron por querer que trabajen con él de a gratis, mientras que otros le mostraron su apoyo.

“Recuerdo que hace mil años tenías en mente una página donde todos contribuyéramos con nuestros talentos y aprendíamos de otros, era como un trueque, la idea estaba chida, pero si vas a monetizar con el siguiente sencillo estaría padre que le pagaras a quien colabore”, “Mejor nada”, “Juan, estás haciendo lo mismo que te orilló a salir de la Industria. Claro que monetizas con el video pues este será una herramienta para tu difusión y por lo tanto, para generar dinero pues a difundir tu música te dedicas”, “Híjole, eso de pagar con exposición ya pasó de moda. Me perturba no valorar el trabajo, tiempo y esfuerzo de los demás, Me imagino que como músico entonces tú sigues haciendo presentaciones en donde solo te pagan con cerveza o a veces ni eso, siempre y cuando te den exposición”, “No seas marro mi Juan”, “TQM pero paga a los artistas”, fueron solo algunos de los comentarios.